¡América en crisis! Se revela el nombre de la primera baja en Coapa y ya habría opciones para reemplazarlo

Jugadores del América en el duelo ante Nashville en la Concacaf Champions Cup

La eliminación del América en la Concacaf Champions Cup ante el Nashville SC ha provocado que se desaten una serie de rumores sobre el futuro inmediato de Coapa, siendo uno de los temas más tocados el posible adiós de André Jardine, de quien se dice ya hay posibles reemplazos.

Información de medios nacionales señala que una de las personas que está en la cuerda floja es nada menos que el entrenador André Jardine, quien se ha quedado fuera de cada competencia internacional que ha jugado y que sumado al mal momento en la Liga MX se estaría analizando su continuidad.

André Jardine, DT del América, tras quedar eliminado por el Nashville SC de la Concacaf Champions Cup 2026 ı Foto: Mexsport

Posibles reemplazos de André Jardine

En este contexto, ya hay nombres de estrategas que pueden suplir a Jardine y los posibles reemplazos son Miguel Herrera, Filipe Luis y Guillermo Almada. Sin embargo, por el momento no hay nada seguro y se adelanta que si hay modificaciones se darían hasta el verano.

Por su parte, Jardine dijo luego del compromiso ante el equipo de la MLS que no tiene pensado renunciar pese a que ya van siete oportunidades diferentes en donde las Águilas quedan eliminadas de un certamen internacional a su mando.

“Imagino dos cosas de cerrar un ciclo. Una es cuando la dirección ya no cree en nuestro trabajo, Baños o el patrón; tienen todo el derecho. Esta silla es pesadísima, pertenece a ellos, deben tener un entrenador en que confíen, con toda confianza de que está a la altura”, dijo en conferencia de prensa.

América recibe visita en Coapa

Por otro lado, se reportó que el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, estuvo en las instalaciones de Coapa en donde sostuvo una charla de casi dos horas con la plantilla y la directiva del América. No se han revelado los detalles de la plática.

Marcador Final. Concluye nuestra participación en la Concacaf Champions Cup. pic.twitter.com/MWXh3OMx7e — Club América (@ClubAmerica) April 15, 2026

Luego de quedar fuera de la Concachampions, mismo día en el que Cruz Azul se despidió del torneo, el América se debe enfocar por completo en la Liga MX. El Torneo Clausura 2026 sigue su marcha en la recta final y los azulcremas tienen 19 puntos.

En el certamen local suman cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas para colocarse en el séptimo lugar. André Jardine y sus muchachos deben cerrar fuerte para no quedarse fuera de la Liguilla, recordando que este semestre no hay reclasificación y solo los ocho primeros lugares de la tabla acceden a la fiesta grande.

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