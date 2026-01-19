Estrella de la Selección Mexicana tiene el peor desplante posible contra un aficionado de Chivas (VIDEO)

Un futbolista de la Selección Mexicana tuvo un desplante con un seguidor de las Chivas.

Germán Berterame, delantero de la Selección Mexicana, tuvo un desplante con un aficionado de Chivas, al que le negó la firma de un jersey del Rebaño en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo a que el Tricolor viajara a Panamá para su primer partido del 2026.

“No puedo, no puedo”, se limitó a responder el atacante del Monterrey al sujeto que le pidió que le firmara una playera del Guadalajara, el equipo líder del Clausura 2026 de la Liga MX al ser el único que acumula nueve puntos después de tres jornadas disputadas.

La negativa del jugador de la Selección Mexicana generó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales, donde algunos de ellos consideraron adecuado que Germán Berterame no firmara e jersey de las Chivas, aunque otros no vieron con buenos ojos la negativa del ariete de Rayados.

¿Cuántos partidos ha jugado Germán Berterame con la Selección Mexicana?

Germán Berterame ha participado en seis partidos con la Selección Mexicana desde su debut el 15 de octubre del 2024 en el triunfo por 2-0 sobre Estados Unidos en un amistoso celebrado en el Estadio AKRON.

Todos los duelos en los que el argentino naturalizado mexicano ha jugado con el Tricolor han sido de carácter amistoso. Lleva un gol, mismo que consiguió en la igualada 1-1 contra Ecuador en la Fecha FIFA de octubre del 2025. Aquel encuentro se desarrolló precisamente en la casa de las Chivas.

Germán Berterame no ha completado los 90 minutos en ninguno de sus seis partidos con el jersey de la Selección Mexicana, que el jueves 22 de enero enfrenta a Panamá y tres días después a Bolivia, cotejos que se llevarán a cabo en los países centroamericano y sudamericano, respectivamente.

Los delanteros de la Selección Mexicana para los primeros juegos del 2026

Germán Berterame es uno de los tres delanteros que Javier Aguirre convocó para los primeros dos compromisos que la Selección Mexicana tendrá en el año.

Ángel Sepúlveda y Armando la ‘Hormiga’ González, ambos de Chivas, son los otros dos atacantes que el ‘Vasco’ incluyó en su lista para los encuentros en Panamá y Bolivia.

Al no tratarse de una Fecha FIFA, Javier Aguirre no pudo convocar a mexicanos que militan en el extranjero, por lo que el listado está compuesto de futbolistas que se desempeñan en la Liga MX.

