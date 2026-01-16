Monterrey humilla de visitante al Mazatlán con gran actuación de Anthony Martial; Resumen y goles de la Jornada 3

Anthony Martial hizo un gol y colaboró con dos asistencias en el 5-1 de Monterrey sobre Mazatlán.

La Jornada 3 del Clausura 2026 comenzó con una goleada de Monterrey sobre Mazatlán por marcador de 5-1 en el Estadio El Encanto, donde el delantero francés Anthony Martial marcó su primer tanto con Rayados en la Liga MX. El exManchester United también colaboró con dos asistencias.

Los dirigidos por Domènec Torrent consiguieron su segunda victoria en el campeonato, al tiempo que hundieron más a los Cañoneros, que sufrieron su tercer descalabro y siguen sin sumar unidades en la campaña.

El centro de Canales y el remate de Tecatito.😮‍💨😮‍💨😮‍💨



¡Vamos los Ⓜ️uchachos!pic.twitter.com/XXwoqXN6ms https://t.co/OJ9Nkq822I — Rayados (@Rayados) January 17, 2026

Monterrey resuelve duelo ante Mazatlán en el primer tiempo

El Monterrey se fue al descanso en el Estadio El Encanto con un 3-0 de ventaja sobre un desdibujado Mazatlán, que antes de la media hora de juego ya había recibido las primeras tres dianas del cuadro albiazul.

Jesús ‘Tecatito’ Corona abrió la pizarra al minuto 8 con un vistoso remate de cabeza tras un centro de Sergio Canales.

El 2-0 llegó al minuto 21 después de un zurdazo fuera del área de Jorge Rodríguez, en una acción en la que contó con fortuna debido a que su tiro fue desviado, lo que dejó sin oportunidad al guardameta Ricardo Rodríguez.

¡Cae el quinto!



Fimbres anota tras el pase de Martial, que pone su segunda asistencia#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero

⁰@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/n3l3Ryz4lX pic.twitter.com/IKMiU5YCjQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 17, 2026

¡Gool del Mazatlan!



Jordan Sierra aprovecha el espacio y gana en velocidad para anotar en casa#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero

⁰@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/n3l3Ryz4lX pic.twitter.com/ruRFteFIqb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 17, 2026

Anthony Martial logra su primer gol con Monterrey

El Monterrey amplió su ventaja al minuto 25, cuando el francés Anthony Martial hizo su primer gol en la Liga MX, al aprovechar un rebote, luego de que Ricardo Rodríguez le había detenido un penalti mal ejecutado.

El atacante galo puso las asistencias en el segundo tiempo para los tantos de Germán Berterame e Iker Fimbres a los minutos 56 y 66, respectivamente.

Germán Berterame definió con un remate raso de derecha, al igual que 10 minutos después lo hizo Iker Fimbres.

Jordan Flores descontó para el Mazatlán al minuto 86 con un tiro de zurda a pase de Gabriel López.

Lo que sigue para Monterrey y Mazatlán

Monterrey y Mazatlán volverán a las canchas el último fin de semana de enero, pues la Liga MX parará la próxima semana debido a los juegos amistosos que México sostendrá contra Panamá y Bolivia.

Tanto Rayados como Cañoneros tienen programado su próximo partido para el 31 de enero, cuando La Pandilla reciba a Xolos en el Estadio BBVA, mientras que los Cañoneros enfrentan de visitante al Atlas en la cancha del Jalisco, ambos duelos de la Jornada 4 del Clausura 2026.

EVG