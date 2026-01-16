Nicolás Larcamón rompe el silencio y cuenta TODO sobre la salida de Nacho Rivero de Cruz Azul

La salida de Nacho Rivero fue una de las más sensibles de Cruz Azul para el Clausura 2026, y el entrenador Nicolás Larcamón habló al respecto. Pese a que acepta lo que representa el uruguayo para el club, afirmó que la decisión fue en función del equipo.

“Lo de Nacho (Rivero) fue una decisión muy jodida porque sabemos que es un jugador emblema, un jugador polivalente, pero en esa intención de ir a más, y él entendiendo que las exigencias son las máximas, sentimos que estamos acá para tomar esas decisiones importantes”, aseveró el timonel argentino en charla con TUDN.

Nicolás Larcamón pide voto de confianza a la afición de Cruz Azul

Consciente de que la baja de Nacho Rivero generó molestia y tristeza en gran parte de la afición de Cruz Azul, Nicolás Larcamón manifestó su confianza en que los seguidores del conjunto capitalino comprendan y validen su decisión al respecto.

“Las decisiones muchas veces se toman en definitiva. Siempre se deben tomar más con la cabeza que con el corazón y, a pesar de eso, yo confío que al término del mercado muchos van a entender cuál era el principal objetivo”, remarcó el timonel del conjunto celeste.

Nacho Rivero era el único sobreviviente del último título que Cruz Azul ganó en la Liga MX en el Guard1anes 2021. Las otras bajas de La Máquina para el Clausura 2026 fueron las de Ángel Sepúlveda y Lorenzo Faravelli.

Nicolás Larcamón manda mensaje a Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz tiene pie y medio fuera de Cruz Azul. Ante la inminente salida del polaco, Nicolás Larcamón indicó que el mediocampista fue un poco víctima de las circunstancias en el torneo pasado, aunque también afirmó que le faltó ser más constante.

“Creo que ahí fue un poco víctima de una circunstancia reglamentaria de los minutos, la presencia de Nacho (Rivero), líder, capitán y referente en el semestre anterior, se lo dije a Mati, creo que él podía haber hecho algo más por sostenerse, podía mostrar una mayor consistencia”, profundizó el estratega de La Máquina.

Mateusz Bogusz llegó a Cruz Azul para el Clausura 2025 procedente del LAFC de la MLS. En su primer semestre tuvo actividad bajo las órdenes de Vicente Sánchez, pero con la llegada de Nicolás Larcamón las cosas fueron distintas.

