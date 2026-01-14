Adiós Mateusz Bogusz, la oferta del extranjero que no rechazaría Cruz Azul ni ningún equipo

Luego de semanas de negociaciones, parece ser que Cruz Azul por fin tiene una oferta que no puede rechazar por el atacante polaco Mateusz Bogusz. De acuerdo con reportes de medios nacionales e internacionales, el Houston Dynamo tiene una propuesta de 10 millones de dólares para hacerse de los servicios del internacional europeo.

Bogusz llegó a La Máquina como un jugador con condiciones para convertirse en el mejor del equipo y no de los extranjeros más competitivos de la Liga MX por su talento, visión y capacidad para marcar diferencia en el último tercio del campo, pero la realidad es que el polaco quedó a deber en su paso como elemento celeste y ahora se marcharía, pero lo haría con una buena oferta de la MLS.

Los 10 millones de dólares que el Houston Dynamo dejará a Cruz Azul es una oferta que ningún equipo de la Liga MX dejaría ir, pues Bogusz es un jugador joven (24 años) y la cantidad que se presenta no es menor. Además el equipo mexicano se quedaría con un porcentaje de su carta en caso de una posible venta.

De acuerdo con los reportes de medios especializados, la propuesta que llegó por Bogusz está acorde a las aspiraciones que tenía Cruz Azul para deshacerse del atacante polaco, quien deja como su momento más recordado el anotar un gol en la final de la Concacaf Champions Cup ante el Vancouver Whitecaps.

Salvo un giro inesperado, el destino de Mateusz Bogusz parece estar lejos de México. En Cruz Azul esperan poder cerrar el fichaje lo más pronto posible, pues de eso dependería que puedan cerrar de una vez por todas la contratación de Miguel Borja, delantero colombiano que no ha firmado contrato con los cementeros.

Borja estaba en la Ciudad de México desde finales de 2025, esperando que La Máquina pudiera inscribirlo en la Liga MX, pero por su exceso de extranjeros no fue posible. El ariete exRiver tomó la decisión de regresar a su país en lo que se regulariza su situación con el equipo celeste.

aar