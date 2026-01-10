Agustín Palavecino se estrena con GOLAZO en su primer juego con Cruz Azul (VIDEO)

El argentino Agustín Palavecino hizo gol en su debut con Cruz Azul, en la derrota de 2-1 ante el León en actividad de la Jornada 1 del Clausura 2026, encuentro en el que ingresó de cambio por Luka Romero en la segunda mitad.

El exjugador del Necaxa hizo el tanto del descuento para La Máquina al minuto 90 con un tiro raso de derecha tras una asistencia de Amaury Morales. Pese a que se agregaron siete minutos, los cementeros no lograron emparejar los cartones.

Sin embargo, este gol de Agustín Palavecino le da confianza al volante argentino en el comienzo de su aventura con los de La Noria, que afrontan el Clausura 2026 con algunas bajas sensibles tras las salidas de Ángel Sepúlveda, Nacho Rivero y Lorenzo Faravelli.

¿Cuántos goles ha hecho Agustín Palavecino en la Liga MX?

El argentino Agustín Palavecino hizo 11 goles durante su estadía con el Necaxa, de los cuales 10 fueron en partidos de la Liga MX, pues consiguió uno en la Leagues Cup.

Con su diana ante el León en su debut con Cruz Azul, el sudamericano suma 11 anotaciones en partidos de Liga MX, a la que llegó en el Apertura 2024 para sumarse a la plantilla de los Rayos procedente del River Plate.

¿Cuándo juega otra vez Cruz Azul?

El Cruz Azul tiene poco tiempo para dejar atrás su tropiezo en la cancha del León, pues regresa a las canchas el próximo martes 13 de enero.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón enfrentan al Atlas en su primer partido como locales en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, su casa a partir del Clausura 2026 después de que el año pasado fungieron como locales en Ciudad Universitaria.

Agustín Palavecino podría tener su primera titularidad con el Cruz Azul en el encuentro de la Jornada 2 contra el Atlas, que debutó en el torneo con un triunfo como local por 1-0 sobre el Puebla.

