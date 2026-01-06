¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026

Agustín Palavecino es una de las altas de Cruz Azul para el Clausura 2026.

El Cruz Azul hizo oficial el fichaje del futbolista argentino Agustín Palavecino, a tres días de que comience el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El volante ofensivo llega a las filas de La Máquina después de tres campañas con el Necaxa, equipo que lo trajo al futbol mexicano en el Apertura 2024.

Agustín Palavecino se reencontrará en el conjunto cementero con su compatriota José Paradela, con quien compartió la media cancha de los Rayos antes de que Paradela se uniera a la plantilla celeste a partir del Apertura 2025.

La experiencia de Agustín Palavecino en la Liga MX

Agustín Palavecino llegó a la Liga MX en el Torneo Apertura 2024 para convertirse en refuerzo del Necaxa, equipo del que formó parte durante tres temporadas.

El volante nacido en Florida, Buenos Aires, hizo 11 goles y 10 asistencias en 58 partidos oficiales con los Rayos, con los que también disputó cotejos de la Leagues Cup.

Agustín Palavecino, además, fue uno de los refuerzos del Pachuca en el Mundial de Clubes 2025, en el que los Tuzos quedaron eliminados en la primera fase tras perder todos sus cotejos.

Los logros de Agustín Palavecino

Agustín Palavecino ha ganado siete trofeos a lo largo de su carrera como futbolista, todos en su natal Argentina y prácticamente todos con el River Plate, a excepción de uno que consiguió con el Platense.

El nuevo futbolista de Cruz Azul ganó la Primera B (Tercera División) con el Platense en la Temporada 2017-2018. Al año siguiente logró su primero de seis campeonatos con El Millonario, la Supercopa Argentina.

Agustín Palavecino obtuvo la liga y el trofeo de campeones en el 2021, títulos que de nueva cuenta consiguió con el River Plate en el 2023, año en el que también cosechó la Supercopa Argentina.

