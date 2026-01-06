Carlos Sainz presume su gran amor por México de la mejor manera posible (FOTOS)

Carlos Sainz demostró una vez más el gran amor que le tiene a México.

México es un país muy querido por los pilotos de la Fórmula 1 (F1) y el español Carlos Sainz lo comprobó en sus redes sociales, donde presumió que recibió el año nuevo en nuestro país, el destino que eligió para pasar los últimos días del 2025 y la llegada del 2026, en el que competirá por segundo año con la escudería Williams.

“Año nuevo en México”, fue el mensaje con el que el volante madrileño acompañó su publicación, misma en la que compartió ocho fotografías en las que muestra cómo la pasó en suelo mexicano durante los últimos días de las fiestas decembrinas y los primeros de enero.

¿En qué parte de México estuvo Carlos Sainz?

Carlos Sainz no especificó en qué lugar de México recibió la llegada del 2026, por lo que sus seguidores especularon con las pocas imágenes que compartió el piloto de 31 años.

Punta Mita es el sitio en el que los fans del piloto español creen que el corredor de Williams estuvo en los últimos días del 2025 y los primeros de este nuevo año.

Punta Mita es una lujosa y exclusiva península que está ubicada en la Riviera Nayarit, en el extremo norte de la Bahía de Banderas, 10 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, Jalisco.

Los usuarios de redes sociales creen que Carlos Sainz estuvo en Punta Mita porque en ese mismo sitio estuvo recientemente el monegasco Charles Leclerc, excoequipero del madrileño en Ferrari.

Carlos Sainz, uno de los ganadores del Gran Premio de México

Carlos Sainz es uno de los pilotos que pueden presumir de haber conseguido al menos una victoria en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

El volante español terminó en lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la carrera del 2024, su última con Ferrari antes de irse a Williams.

Carlos Sainz compartió el podio del Gran Premio de México 2024 con el británico Lando Norris (McLaren) y con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quienes terminaron segundo y tercero, de manera respectiva.

EVG