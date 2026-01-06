Anthony Joshua se retira del boxeo profesional tras el fatal accidente de carro en Nigeria

Luego del trágico accidente de carro que sufrió hace unas semanas, el excampeón de peso completo Anthony Joshua decidió ponerle fin a su carrera como boxeador profesional. El peleador británico de 36 años de edad colgará los guantes tras sobrevivir al choque en donde dos de sus amigos fallecieron.

La noticia fue compartida por Adedamola Joshua, tío del púgil, quien aseguró que AJ se separa del boxeo de paga, siendo su combate ante el youtuber reconvertido en peleador Jake Paul el último de su carrera, que incluyó títulos mundiales y una medalla olímpica.

“Lo más importante es que se ha retirado del boxeo. Eso nos da paz. Cada vez que peleaba, nos sentíamos abrumados emocionalmente. Cada vez que lo derribaban, sentíamos que se nos salía el corazón del pecho. La carga emocional de verlo pelear fue demasiado para nosotros. Ahora que ha decidido retirarse mientras los aplausos aún suenan, nos alegramos por él”, dijo el tío de Anthony Joshua.

Hace unos días el británico se vio envuelto en un accidente que cobró la vida de dos de sus amigos y miembros de su equipo de trabajo. Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto con Joshua chocara contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos, Nigeria.

“Es difícil imaginar lo que Joshua está pasando en este momento. Gracias por todo lo que le ha dado al deporte.AJ trajo el boxeo de vuelta al Reino Unido y fue un gran campeón, tanto dentro como fuera del ring”, agregó Adedamola Joshua, quien por el accidente sufrió heridas leves. Fue dado de alta poco después de ingresar a un hospital.

La carrera de Anthony Joshua

Anthony Joshua, de madre nigeriana, es uno de los boxeadores británicos más exitosos de los tiempos recientes. Fue dos veces campeón del mundo de peso completo de la IFB, supercampeón de la WBA, de la WBO y de la IBO. Además, fue campeón olímpico superpesado en los Juegos Olímpicos de 2012.

Se convirtió por primera vez en campeón de peso completo en febrero de 2016. Venció al invicto Charles Martin, quien estaba haciendo la primera defensa de su título de la FIB. AJ hizo dos defensas de este campeonato antes de unificar el WBA y el IBO.

Su primera derrota como profesional fue en 2019 ante el entonces desconocido Andy Ruiz Jr. El peleador mexicoamericano sorprendió al mundo al noquear a Joshua y arrebatarle los títulos unificados WBA, IBF y WBO. En la revancha, seis meses después, el inglés cobraría revancha.

Después de recapturar sus títulos ante Ruiz, AJ defendió ante Kubrat Pulev. En su siguiente defensa chocó ante el pequeño gigante ucraniano Oleksandr Usyk, quien lo venció dos veces consecutivas y le quitó sus campeonatos.

