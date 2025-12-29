Anthony Joshua sufre fatal accidente en Nigeria, fallecen dos personas y su estado de salud es reservado

El boxeador inglés Anthony Joshua se vio envuelto en un fatal accidente automovilístico en Nigeria, que lamentablemente cobró la vida de dos personas. El deportista se salvó y resultó con heridas menores.

En su visita al país africano, el púgil viajaba en el mismo carro que las dos personas que fallecieron. Milagrosamente el peleador de 36 años de edad puso salir del incidente con vida, aunque en las imágenes que recorren internet se le ve en shock.

🚨💥 Video of Anthony Joshua being pulled out of a car after fatal car crash in Nigeria.



He was on a passenger back seat. https://t.co/JsIAaC05eH pic.twitter.com/cHUSwT5NdN — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 29, 2025

Los reportes señalan que el británico viajaba en la parte trasera de un Jeep. El choche transitaba por la autopista Lagos-Ibadan, cerca de la ciudad Sagamu, de donde son originarios sus antepasados. Según la policía, un pinchazo en una de las llantas de la camioneta provocó un fuerte choque con un camión.

“El accidente ocurrió debido a un neumático reventado en el vehículo de AJ, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se desviara hacia un camión estacionado al costado de la carretera”, dijo el comisionado de policía del estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, a ESPN.

La misma fuente reveló del fallecimiento de dos de los acompañantes de Joshua, quien fue trasladado a un hospital para su revisión.

“Por el momento, tengo conocimiento de dos fallecimientos y Anthony Joshua ha sido trasladado a un hospital, cuya ubicación no se ha revelado, para recibir atención médica. La comandancia emitirá un comunicado de prensa próximamente", dijo.

My heartfelt condolences go to Anthony Joshua and to everyone affected by this devastating accident. It is a painful reminder that tragedy does not discriminate and that loss is felt deeply regardless of status or success.



Nothing diminishes Nigeria’s global standing more than… pic.twitter.com/gl9zm8FgRY — Megami𝕩er (@djokaymegamixer) December 29, 2025

En internet circulan fotos y videos del boxeador siendo ayudado por personas para salir del Jeep. AJ viene de ganarle al youtuber reconvertido en peleador Jake Paul en un combate deslucido y en donde claramente se vio que el nacido en Reino Unido es el talentoso.

Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, declaró a Daily Mail Sport: “Estoy de vacaciones con mi familia y me desperté con la noticia de este incidente. “Estamos intentando contactar a Anthony y, mientras tanto, no queremos especular sobre su estado, pero afortunadamente parece estar bien, por lo que he visto en las imágenes”.

Finalmente, el empresario del peleador británico comentó que darán una actualización del estado de salud de AJ. “Estamos a la espera de más información sobre lo sucedido y les informaremos a la brevedad”, indicó.

aar