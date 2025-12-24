¡IRRECONOCIBLE! Así le quedó la cara a Jake Paul luego de que Anthony Joshua le destrozó la mandíbula (VIDEO)

El youtuber estadounidense Jake Paul mostró en redes sociales cómo le quedó la cara después de la fractura de mandíbula que le provocó el boxeador británico Anthony Joshua en la pelea que ambos sostuvieron en el Kaseya Center de Miami, Florida, donde el campeón olímpico se impuso por la vía del nocaut.

En un video en redes sociales se observa el dañado rostro del también actor, quien con mucho trabajo puede consumir líquidos. El influencer explicó que la cirugía que le hicieron requirió la colocación de dos placas de titanio en la mandíbula, además de que le tuvieron que extraer algunos dientes, por lo que ahora luce irreconocible.

Non-football related but this video caught my attention🚨



Would you spend your Christmas like Jake Paul to make the reported £136m he made from fighting Anthony Joshua?🤔 pic.twitter.com/9bYokjbya5 — Lea (@Lea_EFC) December 24, 2025

“Me pusieron dos placas de titanio y tendré que alimentarme solo con líquidos”, indicó al respecto Jake Paul en sus redes sociales, donde también compartió fotos posteriores a su intervención quirúrgica.

El tiempo de recuperación de Jake Paul tras su fractura en la mandíbula

Nakisa Bidarian, directora ejecutiva de Most Valuable Promotions, comentó que el tiempo aproximado de recuperación para Jake Paul tras su derrota a manos de Anthony Joshua es de un mes a mes y medio.

“El tiempo típico de recuperación de una fractura de mandíbula es de cuatro a seis semanas”, mencionó Nakisa Bidarian acerca del proceso de recuperación para el polémico youtuber estadounidense.

En fotos compartidas por Jake Paul es notable la inflamación en el lado izquierdo de la cara, zona en la que recibió el fuerte golpe de Anthony Joshua, quien tenía poco más de un año sin subirse al ring.

¿Cuántas peleas de box ha perdido Jake Paul?

Jake Paul ha perdido dos peleas desde su debut como boxeador el 30 de enero del 2020, cuando se estrenó con una victoria sobre el británico AnEsonGib en Miami, Florida.

Su primera derrota llegó el 26 de febrero del 2023 en Diriyah, Arabia Saudita, donde fue vencido por el británico Tommy Fury. Su segunda derrota fue la sufrida ante Anthony Joshua, quien en el sexto round logró el pronosticado nocaut sobre el controvertido youtuber.

Hasta el momento se desconoce contra quién será la próxima pelea de Jake Paul, quien descartó enfrentar alguna vez en su carrera a David Benavidez, actual campeón mundial del peso semipesado del CMB.

EVG