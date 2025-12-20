Jake Paul sufre escalofriante lesión que podría retirarlo del boxeo, pero pide al Canelo Álvarez en 10 días

Jake Paul cerró el 2025 con una terrible derrota ante Anthony Joshua por nocaut en el sexto asalto, después de que el boxeador británico conectara un gancho de izquierda a la mandíbula del YouTuber estadounidense y él mismo revelara la terrible lesión que sufre tras el enfrentamiento, pero pide a gritos pelear con el ‘Canelo’ Álvarez.

A través de su cuenta de X, Jake Paul reveló que tiene doble fractura de mandíbula, por el tremendo golpe que le propinó Anthony Joshua; sin embargo, el hermano de Logan Paul también escribió que estaba listo para enfrentar al ‘Canelo’ Álvarez en diez días.

A pesar de que Jake Paul recibió una tremenda paliza por parte del excampeón del mundo, el YouTuber estadounidense sigue dando de qué hablar en redes sociales al seguir pidiendo pelear con boxeadores con mayor recorrido en el pugilismo que él.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Anthony Joshua le propina su segunda derrota en su carrera a Jake Paul

Jake Paul debutó profesionalmente en el boxeo en el 2020 cuando se enfrentó a Ali Eson Gib, a quien venció por nocaut técnico en el Meridian at Island Gardens en Miami, Florida. Fue en el 2023 cuando sufrió su primera derrota como pugilista.

El YouTuber estadounidense se puso los guantes para subirse al ring con Tommy Fury en Arabia Saudita y fue el boxeador británico quien le propinó su primera derrota en su carrera, aunque en esa ocasión sí logró llegar hasta la decisión de los jueces.

Dos años después y también ante un boxeador británico, Jake Paul volvió a conocer lo que es perder, pues Anthony Joshua no dejó que el estadounidense llegara al octavo round y en el sexto asalto mandó al hermano de Logan Paul a la lona para terminar con la pelea en el Kaseya Center.

La estratosférica cantidad que se embolsó Anthony Joshua por ganarle a Jake Paul

Anthony Joshua aceptó la pelea con Jake Paul y salió de la inactividad en el pugilismo tras un año de su último enfrentamiento; fue el 21 de septiembre del 2024 cuando se subió por última vez al ring antes de hacerlo con el YouTuber estadounidense.

De acuerdo con la prensa británica, el oriundo de Watford, Hertfordshire, aseguró una bolsa de 92 millones de dólares, lo que es alrededor de mil 600 millones de pesos mexicanos, una fuerte cantidad con la que Anthony Joshua ya va preparando su retiro.

La victoria ante Jake Paul fue la vigésimonovena en su carrera para Anthony Joshua y la número 26 por la vía del nocaut; además, como dato clave, fue la segunda vez que el británico peleó en territorio estadounidense; la primera ocurrió en 2019 cuando enfrentó al mexicano Andy Ruiz.

