¡Quiere volver! Vicente Sánchez habla de su regreso a la Liga MX; “Hubo momentos muy lindos”

El uruguayo Vicente Sánchez quiere volver a dirigir pronto en la Liga MX, pero no con el Cruz Azul, sino con el Toluca, equipo con el que brilló en su época de goleador hace dos décadas y con el cual tiene el deseo de hacer historia desde los banquillos, aunque se mostró respetuoso con Antonio Mohamed, actual timonel de los escarlatas.

“Estoy en la historia como futbolista, ser el tercer máximo goleador del club es algo muy lindo y difícil de lograr. Hubo momentos muy lindos, y por supuesto sí, algún día regresaré como entrenador. ¿Cuándo? Dios dirá cuando es el momento. La gente pide mi regreso“, comentó el exatacante charrúa en entrevista con Bolavip México.

Vicente Sánchez respeta procesos del bicampeón de la Liga MX

A pesar de su fuerte deseo por convertirse en director técnico del Toluca, Vicente Sánchez reconoció que en estos momentos no piensa en eso, ya que los Diablos Rojos están haciendo las cosas muy bien con Antonio Mohamed, quien guió a los choriceros a su primer bicampeonato en torneos cortos de la Liga MX.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Estos son todos los equipos clasificados AL MOMENTO a la postemporada de la NFL

“Siendo muy respetuoso, hoy hay un técnico ganador, que le dio otra cara al club, un técnico que acaba de entrar en la historia de Toluca y del futbol mexicano”, admitió el extimonel del Cruz Azul, club con el que ganó el título de la Concachampions 2025.

Vicente Sánchez aseguró que los seis años que formó parte de la plantilla del Toluca lo ayudaron a crecer fuera de la cancha, pues se unió a las filas de los Diablos Rojos cuando apenas tenía 22 años de edad.

“Parte de mi carrera se la debo a Toluca como futbolista porque me enseño los valores, me agarró en una etapa donde yo salía de la adolescencia. Hoy soy la persona que soy gracias a los valores que tuve en el club y en la ciudad”, aseveró.

Vicente Sánchez se quedó cerca de llevar a Cruz Azul a lo más alto en la Liga MX

Con Vicente Sánchez al frente el Cruz Azul se quedó a un paso de llegar a la final de la Liga MX, pero fue eliminado por el América en las semifinales del Torneo Clausura 2025.

A pesar de que el uruguayo guió a La Máquina a la conquista del trofeo de la Concachampions, la directiva celeste no le dio la oportunidad de permanecer en el banquillo del club, lo que dividió opiniones entre los aficionados.

EVG