Querétaro rompe el mercado de la Liga MX con tremendo fichaje procedente del Manchester City

El Querétaro acaba de anunciar a uno de sus nuevos fichajes de cara al Clausura 2026, una contratación que sorprendió a toda la Liga MX, pues el futbolista que acaba de firmar el conjunto de los Gallos Blancos viene procedente del Manchester City de la Premier League.

El conjunto dirigido por Benjamín Mora acaba de hacer oficial la llegada del joven Alejandro Alcalá, futbolista mexicano de 20 años que llega de las fuerzas básicas del Manchester City y tiene experiencia en el LA Galaxy, equipo donde mostró su mejor rendimiento y llenó los ojos de los visores del club inglés.

Después de su aventura por Inglaterra, el futbolista mexicoestadounidense jugará por primera vez en México y será con el Querétaro, en busca de seguir tomando experiencia para en un futuro formar parte de la Selección Mexicana, pues con 20 años es un fichaje estrella para los Gallos Blancos.

De California a Manchester y de Manchester a Querétaro…



Su talento llamó la atención en muchas partes del mundo y ahora llega al Azul y Negro para darlo todo por la Q en el pecho.



Con ustedes: ¡Alex Alcalá! 🔝 🔥 🐓#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/sfXCLsX17v — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 24, 2025

¿Cuánto tiempo estuvo Alejandro Alcalá en el Manchester City?

Alejandro Alcalá es un futbolista mexicoestadounidense que nació en Estados Unidos e inició su carrera como futbolista profesional en la MLS con el LA Galaxy, además de vestir los colores del Ventura County por un tiempo antes de emigrar a Europa.

Fue en julio del 2024 cuando el Manchester City viajó al país vecino para llevarse a Alex Alcalá al viejo continente; sin embargo, con tanta competencia, el futbolista de 29 años no pudo debutar en Primera División con el equipo de Pep Guardiola y ahora busca una oportunidad con el Querétaro.

Alcalá pasó poco más de un año con el equipo citizen antes de decidir tener su primera aventura en el futbol mexicano, donde podría llenarle el ojo a los seleccionadores del Tricolor de cara a las siguientes competencias juveniles y el Mundial del 2030.

🚨 GALLOS 🚨



Ya están disponibles los boletos para el debut de nuestros Gallos Blancos en casa.



¡Nos vemos en el Corregidora para apoyar con todo al Azul y Negro!



🎟️: https://t.co/FbN0SRVL32 #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/B1uE2VFXQ1 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 23, 2025

¿Cuándo debuta el Querétaro en el Clausura 2026?

El Querétaro ya se prepara para afrontar el Clausura 2026 con Benjamín Mora al frente del equipo en busca de realizar un mejor papel que el torneo pasado; sin embargo, en esta ocasión será más difícil, ya que el certamen no tiene play-in y los Gallos Blancos tendrán que quedar entre los ocho primeros si quieren jugar la liguilla.

El conjunto Azul y Negro se prepara para el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026, cotejo en el que se enfrentarán ante los Pumas en la cancha del Estadio La Corregidora, para buscar los primeros tres puntos del nuevo certamen.

En el torneo pasado, el Querétaro se quedó a dos lugares de meterse al play-in de la Liga MX, pues los Gallos Blancos fueron el decimosegundo lugar de la tabla al sumar 20 puntos en 17 jornadas.

DCO