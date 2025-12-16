Selección Mexicana anuncia partido amistoso ante Islandia en Querétaro: conoce todos los detalles

La Selección Mexicana sigue con el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026 y para llegar a punto al torneo se anunciaron una serie de partidos amistosos internacionales, destacando el regreso del Tricolor al Estadio Corregidora de Querétaro.

En redes sociales, el Tricolor reveló que Javier Aguirre y sus pupilos se enfrentará a su similar de Islandia el próximo 25 de febrero de 2026, en una cita que tendrá como sede la casa de los Gallos Blancos.

“Este encuentro forma parte del calendario diseñado por el cuerpo técnico para evaluar rendimientos, ajustar mecanismos tácticos y seguir construyendo el grupo que encarará la justa mundialista”, dice la Selección Mexicana en un comunicado.

La característica de este partido es que la convocatoria estará integrada exclusivamente por jugadores de la Liga MX, lo que permitirá seguir observando de cerca el talento del futbol nacional, para ver si algún futbolista se puede sumar a la convocatoria final.

México vs Islandia en Querétaro

Día: Miércoles 25 de febrero de 2026

Estadio Corregidora, Querétaro

“Con este duelo, la Selección Nacional de México suma un nuevo compromiso internacional en casa, ideal para que la afición acompañe al equipo en una etapa crucial del proceso”, dice el Tricolor en redes sociales.

“La exigencia del rival europeo ofrecerá una oportunidad valiosa para medir ritmos, funcionamiento y profundidad de plantel, elementos clave para llegar con la mejor versión posible a la Copa del Mundo de la FIFA 2026″, agrega el comunicado.

México informa de más duelos amistosos

Aunque el juego ante Islandia se llevó los reflectores por ser en Querétaro, también se informaron partidos en enero ante dos selecciones que serán un buen sinodal. La Selección Mexicana abrirá su actividad en 2026 con una gira internacional.

En enero el conjunto azteca tiene partidos de preparación ante Panamá y Bolivia, duelos que marcarán el arranque del camino final rumbo a la Copa del Mundo.

Panamá vs México

Jueves 22 de enero de 2026

Estadio Rommel Fernández, ciudad de Panamá

La Selección Nacional de México abrirá su actividad del año visitando a Panamá en un duelo que pondrá a prueba la solidez táctica del equipo y la adaptación de los jugadores a escenarios de alta exigencia en patio ajeno.

Tres días después, el equipo tricolor viajará a territorio boliviano para enfrentar a un rival caracterizado por su intensidad y por la altura que suele ser un factor determinante, una prueba ideal en la etapa previa a la Copa del Mundo.

Bolivia vs México

Domingo 25 de enero de 2026

Estadio Olímpico, Santa Cruz, Bolivia

Convocatoria exclusiva de la Liga MX

Al igual que ante Islandia, la Selección Mexicana jugará ante Panamá y Bolivia con únicamente jugadores de la Liga MX. Será una convocatoria para que Aguirre pueda ver elementos de la liga local.

El objetivo de la Federación Mexicana de Futbol es llegar con firmeza al Mundial 2026. “Estos dos compromisos internacionales forman parte del plan estratégico de preparación diseñado por Javier Aguirre y su cuerpo técnico, quienes buscan afinar mecánicas de juego y confirmar a los elementos que conformarán la lista final para la Copa del Mundo”.

