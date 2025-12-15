Terrible noticia para Santiago Giménez y el futbol mexicano; el delantero sería operado ¿se pierde el Mundial 2026?

Las malas noticias no dejar de llegar para Santiago Giménez, delantero mexicano del AC Milan, quien sería operado a meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, lo que abre la duda si su lugar en la Selección Mexicana corre peligro.

Desde hace semanas Santi Giménez arrastra una lesión, la cual, según reportes, no ha mejorado, lo que lo obliga a estar ausente de las convocatorias del cuadro rossoneri. Ahora, el insider Fabrizio Romano adelanta que el azteca estaría a un paso de cirugía.

“El cuerpo técnico del AC Milan y Santiago Giménez, al borde de decidir pasar por el quirófano tras sus problemas en el tobillo”, informa el periodista italiano, quien agrega: “El delantero mexicano podría ser operado en breve tras haber estado de baja en las últimas semanas”.

🚨⚠️ AC Milan staff and Santiago Giménez, on the verge of decision to proceed with surgery following ankle problems.



Mexican striker could proceed with surgery shortly as he’s been out in the recent weeks. 🇲🇽



AC Milan are in talks for Füllkrug as new striker, as reported. ❗️🇩🇪 pic.twitter.com/OMy4hMG5aT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

Fabrizio Romano, quien es el reportero más famoso del mundo en cuestión de fichajes internacionales, informa que sería cuestión de tiempo para que El Bebote entre en el quirófano y se libre de una vez por todas de su problema en el tobillo, pero no se dijo la fecha en la que estaría siendo operado.

Esto abre espacio a dudas sobre el estado de Santi Giménez, pues al no tener una fecha clara en la que sería la operación el tiempo que estaría en recuperación y sobre si le daría tiempo de ponerse a punto físico para afrontar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Por si esto no fuera ya un problema para Giménez, el mismo reporte señala que el AC Milan está en conversaciones para fichar al delantero alemán Niclas Füllkrug como su nuevo goleador. Este sería un duro golpe para el sueño del Bebote de jugar en un gran equipo.

Santiago Giménez en un entrenamiento del Milan ı Foto: X de Santiago Giménez

Santiago Giménez podría dejar el Milan

Lo que pasa con Santiago Giménez es un misterio, pues su lesión sería el pretexto para que salga del Milan. Antes del inicio de la presente temporada se informó que el entrenador Massimiliano Allegri no estaba del todo convencido del mexicano y se buscó su traspaso a la Roma.

Al final, los equipos no llegaron a un acuerdo y Giménez se terminó quedando en el Milan, pero se sabe que el ariete surgido de la cantera de La Máquina del Cruz Azul no es del agrado de Allegri, quien quiere a otro jugador para ocupar el eje del ataque de Il Diavolo.

En este sentido es que el nombre de Niclas Füllkrug aparece en el radar. Sumado a esto, desde hace semanas se vincula el nombre del mexicano con equipos de la Premier League.

aar