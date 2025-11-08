¿Borrado? Santiago Giménez no juega con el Milan y su entrenador suelta todos los detalles de la baja del mexicano

El delantero mexicano Santiago Giménez es baja temporal con el AC Milan. Desde hace varios partidos que El Bebote jugaba con una lesión, por lo que estará fuera de acción por un par de semanas, para rehabilitarse y estar al 100%. El entrenador del equipo comentó que espera que Santi esté de regreso para un partido crucial.

Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, espera que Santiago Giménez esté de regreso para el partido ante el Inter de Milan. El Derby della Madonnina se juega el próximo 23 de noviembre, fecha para la que el mexicano se prevé ya pueda jugar.

“Pulisic está disponible, pero desconozco cuántos minutos jugará, aunque está bien. Estupiñán y Jashari también están disponibles. Rabiot y Giménez estarán listos tras el parón”, comentó el técnico italiano sobre las lesiones que tiene su equipo.

Santiago Giménez se perderá dos juegos de la Serie A con el Milan. El primero ante el AS Roma y el segundo ante el Parma. Además, El Bebote no jugará con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA ante Paraguay y Uruguay.

El mensaje de Santiago Giménez sobre su lesión

Sobre su lesión, el mexicano aseguró que era momento de parar. Un dolor en el tobillo no lo dejaba jugar al máximo en el terreno de juego, por lo que era momento de parar, para poder entrar en recuperación.

“Durante varios meses he estado jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100% ni sentirme cómodo en el campo. Con determinación, seguí ayudando al equipo y jugando, pero el dolor fue en aumento: ha llegado el momento de parar”, dice.

El Bebote comenta que debe enfocarse en su “recuperación y prepararme para volver lo antes posible”. El delantero dejó por el momento un espacio tanto en el Milan como en el Tricolor, en donde por el cupo el ariete de Chivas, Armando La Hormiga González, fue llamado. El Otaku del gol tiene 11 tantos en el Torneo Apertura 2025 y es de los mejores goleadores.

“Ahora debo centrarme en mi recuperación y prepararme para volver lo antes posible. Dios tiene el control. ¡Gracias por su apoyo, nos vemos pronto!”, asegura el jugador de la Selección Mexicana.

