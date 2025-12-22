Del Manchester City al Querétaro; Promesa mundial quiere dejar Inglaterra para jugar en México

Unas de las grandes promesas del futbol mundial estaría forzando su salida del Manchester City de la Premier League, pues sus planes en la actualidad es jugar con los Gallos Blancos del Querétaro de la Liga MX.

De acuerdo con información de fuentes internacionales, el mexicano Alex Alcalá, quien forma parte de la academia del Manchester City, busca salir del City Football Group para poder debutar en Primera División y el destino es Querétaro, escuadra con la que ya realiza exámenes médicos.

“Alex Alcalá, ahora con un examen médico en el Querétaro FC, ya que el mexicano-estadounidense dejará el City Football Group en busca del fútbol del primer equipo. Alcalá se suma a un club ambicioso bajo los nuevos propietarios Innovatio Capital”, informa Fabrizio Romano, el insider más famoso del mundo.

¿Quién es Alex Alcalá?

Alejandro Alcalá Solorio es un jugador Méxicano. Nació en California, Estados Unidos, en octubre de 2005. Tiene descendencia mexicana, por lo que ha representado al Tricolor en categorías inferiores, como la Sub-16.

El mediocampista mexicoamericano tiene dos años en la academia del Manchester City, en donde ha estado entrenando y ganando experiencia, pero con la llegada de un nuevo grupo inversor al Querétaro, su destino para jugar profesional está en los gallos.

Alcalá juega como mediocentro ofensivo. Su paso en el Manchester City se limitó a la Sub-18 y Sub-21. Llega como agente libre del cuadro Sky Blue y su destino en principio sería la Sub-21 de los emplumados, en donde tendría minutos para poder, eventualmente, subir a Primera.

El futbolista tiene 20 años de edad y desde temprana edad llamo la atención de reclutadores por su talento. Se esperaba que pudiera tener un gran salto con su llegada a la academia del Manchester City. Alcalá daba la edad para jugar con México en la Copa del Mundo de la especialidad.

Alex Alcalá tiene muchas expectativas, pero a sus 20 años no ha podido debutar profesional, por lo que su llegada al Querétaro no se ve como una mala apuesta, pues los Gallos le pueden dar los minutos y las oportunidades para mostrar su talento.

aar