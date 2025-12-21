Turco Mohamed ya no quiere ver más a estrella del Toluca, pero él no se va hasta que le cumplan este deseo

El Toluca acaba de ser bicampeón de la Liga MX de la mano del ‘Turco’ Mohamed, pero después de tantos festejos la directiva comienza a preparar todo para el Clausura 2026 en busca del tricampeonato y hay un jugador en la plantilla que ya no entra en planes del técnico argentino, aunque él no se quiere ir hasta que se cumpla lo que pide.

Con información del periodista Juan Carlos Cartagena de AD Noticias, el ‘Turco’ Mohamed ya no quiere más en su plantilla a Robert Morales, por lo que la directiva de los choriceros está en busca de la salida del jugador en este mercado de fichajes, ya que ocupa una plaza de No Formado en México (NFM).

Aunque el Toluca tiene una pequeña traba con este tema, pues Robert Morales no quiere salir de Toluca hasta que le cumplan lo que pide para abandonar al club; si esto no ocurre, el jugador paraguayo seguirá en la plantilla en el Clausura 2026, una situación complicada para los Diablos Rojos.

Esto es lo que pide Robert Morales para salir del Toluca

El Toluca comienza la limpia en busca del tricampeonato y uno de los jugadores que está en la lista de bajas es el de Robert Morales, pero no será nada fácil para los Diablos Rojos vender al futbolista paraguayo.

Con información de la fuente antes mencionada, Morales solo aceptaría abandonar el equipo si se presenta una mejor oferta de un equipo de élite, la cual contenga una mejora salarial para él; si esto no ocurre, el oriundo de Paraguay se quedará para el Clausura 2026 con los Diablos Rojos.

Como la directiva del conjunto choricero quiere liberar plazas de No Formado en México para seguir en busca de fichajes que puedan ayudar a conseguir el tricampeonato, el Toluca también escucharía opciones de Sudamérica para darle salida a Robert Morales.

El año de estos dos: bicampeones y mundialistas Sub-20 😈🏆 pic.twitter.com/1C67JJn0xE — Toluca FC (@TolucaFC) December 20, 2025

¿Cuándo debuta el Toluca en el Clausura 2026?

El Toluca será el equipo a vencer en el Clausura 2026 después de conseguir el bicampeonato de la Liga MX, pero su debut en el siguiente torneo no será nada fácil, pues tendrán que viajar a Monterrey para la primera fecha.

El equipo de Antonio Mohamed se medirá ante los Rayados en la Jornada 1 del Clausura 2026 el sábado 10 de enero en busca de los primeros tres puntos del torneo; cabe recalcar que estos dos equipos se vieron las caras en las semifinales del Apertura 2025.

Será en la Jornada 3 del Clausura 2026 cuando el Toluca vuelva a verse las caras con los Tigres, la reedición de la final pasada en el nuevo torneo; este partido se llevará a cabo el sábado 17 de enero en la cancha del Estadio Universitario.

