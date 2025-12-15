VIDEO: Enseñando las pompas y aventando un tigre; el loco y escandaloso festejo de Alexis Vega por el bicampeonato del Toluca

Alexis Vega fue el hombre a seguir en los festejos del Toluca bicampeón. El capitán escarlata puso el ambiente y fue el jugador que más disfrutó, tanto que volvió a dejar una imagen para el recuerdo, pues se bajó los pantalones y mostró sus glúteos, en un guiño para Nahuel Guzmán.

Durante la final, el portero de los Tigres hizo otras de sus habituales juegos mentales y en un momento se bajó los shorts, tratando de meterse en la cabeza del Toluca y buscando desconcentrarlos. Pero no funcionó y en penaltis los Diablos Rojos se coronaron.

Ahora, en los festejos del campeón, Alexis Vega hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y se bajó los pantalones. Pero no es la primera vez que el delantero lo hace, ya que lo hizo en un duelo entre Chivas y Atlas, después de anotar un gol en el Clásico Tapatío.

Otro momento de Vega en la celebración de los escarlatas fue cuando aventó un peluche de un tigre, burlándose del conjunto de la UNAL, que perdió una nueva final, pero se consolidó como un equipo importante en el futbol mexicano. Los regios se quedaron con ocho títulos de la Liga MX, a uno de alcanzar a Cruz Azul.

Por su parte, el Toluca llegó a 12 títulos en el balompié azteca. Empató a las Chivas Rayadas del Guadalajara como el segundo equipo más galardonado del futbol tricolor. Las Águilas del América siguen siendo el máximo premiado, con 16 coronas que descansan en Coapa.

Paralelismos cinematográficos de la Liga Mx: las nalgas de Nahuel Guzmán y de Alexis Vega pic.twitter.com/L60pznw7k7 — Joaquín. (@joakimkarda) December 15, 2025

Más festejos en Toluca por el bicampeonato

Alexis Vega y los jugadores de los Diablos recorrieron Toluca, que ya presume de una docena de trofeos de Primera División en sus vitrinas. Sin importar el frio invernal, la gente estuvo alentando todo el camino a sus jugadores.

“Bicampeón, bicampeón, bicampeón”, gritaba la gente mientras el autobús pasaba. También sonó La Cumbia de los Trapos, la canción que se ha convertido en el nuevo himno del Rojo. Fue un camino ruidoso. El recorrido empezó en La Bombonera con destino al Águila de Colón.

Paulinho, el nuevo goleador de la ciudad, fue otro de los jugadores que más aplausos se llevó. También el Antonio Mohamed, entrenador que regresó la gloria al Toluca, fue ovacionado por la gente: “Turco, Turco, Turco”. Vega llevó con él el trofeo y lo fue mostrando a los fans mientras avanzaba el autobús.

aar