Toluca Bicampeón: Los mejores VIDEOS de los festejos de los Diablos Rojos y Alexis Vega

El desfile por la celebración del bicampeonato de los Diablos Rojos del Toluca dejó varios momentos para el recuerdo de los aficionados. El festejo estuvo comandado por Alexis Vega, el gran héroe de los escarlatas en los últimos torneos y quien fue el autor del penalti decisivo para conseguir la estrella 12.

El capitán del Toluca empezó la fiesta arriba del autobús. Con lentes negros y un jersey retro blanco, Vega fue de los jugadores más animados. Bailó, gritó y compartió la emoción del título con los aficionados que llenaron las calles de la ciudad. También repartió cervezas entre los asistentes.

En dos torneos el conjunto escarlata ha dominado la liga. Se convirtió en el quinto club en la historia en ser bicampeón. Los fans han respondido al buen momento que vive el club con llenos en el Estadio Nemesio Diez. La final ante Tigres no fue la excepción.

Alexis Vega y los jugadores de los Diablos recorrieron Toluca, que ya presume de una docena de trofeos de Primera División en sus vitrinas. Sin importar el frio invernal, la gente estuvo alentando todo el camino a sus jugadores.

“Bicampeón, bicampeón, bicampeón”, gritaba la gente mientras el autobús pasaba. También sonó La Cumbia de los Trapos, la canción que se ha convertido en el nuevo himno del Rojo. Fue un camino ruidoso. El recorrido empezó en La Bombonera con destino al Águila de Colón.

Paulinho, el nuevo goleador de la ciudad, fue otro de los jugadores que más aplausos se llevó. También el Antonio Mohamed, entrenador que regresó la gloria al Toluca, fue ovacionado por la gente: “Turco, Turco, Turco”. Vega llevó con él el trofeo y lo fue mostrando a los fans mientras avanzaba el autobús.

Un momento que generó mucho revuelo fue que Vega se bajó los pantalones, dejando ver parte de sus glúteos, en una imagen que fue tomada como un guiño a Nahuel Guzmán, portero de los Tigres que se bajó el short durante la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Antonio Mohamed hace historia con el Toluca

El estratega argentino Antonio Mohamed ganó una nueva final del futbol mexicano. El Turco comandó a los Diablos Rojos del Toluca a la serie por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Tigres de la UNAL y añadió una nueva estrella a su curriculum.

El Turco Mohamed es una leyenda en los banquillos del futbol mexicano. Con diferentes equipos ha tocado la gloria eterna de ser campeón y dejó escapar la oportunidad de ser bicampeón con el Toluca, llegando a cinco títulos como entrenador en la Liga MX, siendo además de los máximos ganadores.

Antonio Turco Mohamed ha ganado cinco títulos en México con cuatro equipos diferentes; Xolos de Tijuana, Club América, Rayados del Monterrey y Diablos Rojos del Toluca. Tras vencer a Tigres repitió con los escarlatas, siendo la primera vez que lo hace.

