¿Antonio Mohamed deja al Toluca por dirigir a Boca Juniors?; “a cualquier tipo le seduce”

Antonio Mohamed acaba de ser bicampeón de la Liga MX con Toluca, pero parece que su amor y gran sueño no está en el futbol mexicano, pues la oportunidad de dirigir a Boca Juniors le llama la atención al entrenador argentino, que dio una polémica declaración sobre dirigir a los xeneizes.

“A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Si en Boca te quieren, te van a buscar y te llevan. A cualquier tipo le seduce un club como Boca”, declaró el “Turco” Mohamed, que diversas fuentes han comentado el interés de Boca Juniors por hacerse de los servicios del estratega cinco veces ganador de la Liga MX.

Cabe recalcar que hace poco tiempo hubo un escenario parecido con Fernando Gago, pues el director técnico argentino estaba al frente de las Chivas y cuando llegó la llamada de Boca Juniors para estar en el banquillo, no dudó dos veces en tomar la oportunidad. ¿Pasará lo mismo con Antonio Mohamed?.

Exitoso, bicampeón y el más votado.



Ustedes decidieron y con justicia eligieron a Antonio Mohamed como #DTDelMes de diciembre.

¿Antonio Mohamed es un técnico histórico en la Liga MX?

Desde su llegada a la Liga MX, Antonio Mohamed ha ganado el título del futbol mexicano con todos los equipos que ha dirigido; solo los Pumas son el único equipo que tuvo al “Turco” al frente del equipo y el argentino no pudo darles el trofeo.

Ahora con el Toluca, Mohamed logró su primer bicampeonato en la Liga MX y llevar su quinto cetro a su vitrina personal, uniéndose a la lista de estrategas que tienen cinco estrellas en el balompié azteca, que son: Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre.

Con este logro, el estratega centroamericano demuestra que es todo un ajedrecista en la Liga MX y ahora va por el récord de André Jardine y convertir a los Diablos Rojos en el segundo equipo del futbol mexicano en ser tricampeón en la historia de los torneos cortos.

"𝗠𝗘 𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗜𝗥 𝗔 𝗕𝗢𝗖𝗔"



𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 '𝗧𝘂𝗿𝗰𝗼' 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗: "Si Boca te quiere, te busca y te lleva. A cualquier tipo le seduce un club como Boca".

¿Cuándo debuta el Toluca de Antonio Mohamed en el Clausura 2026?

Antonio Mohamed y su cuerpo técnico ya se preparan para afrontar el Clausura 2026, torneo en el que los Diablos Rojos serán el equipo a vencer, ya que son los actuales campeones y todos los clubes buscarán evitar que el Toluca consiga su tercer trofeo al hilo.

Los pupilos de Antonio Mohamed tendrán que viajar a la Sultana del Norte para visitar el Gigante de Acero; será en la Jornada 1 cuando se enfrenten al Monterrey en busca de los primeros tres puntos del certamen.

Mientras que la reedición de la gran final del Apertura 2025 se llevará a cabo en la Jornada 3 del torneo, cuando los choriceros vuelvan a viajar a Monterrey para medirse ante los Tigres en el Estadio Universitario, donde perdieron su último partido de la campaña pasada.

