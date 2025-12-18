¡IMPRESIONANTI! Antonio Mohamed enseña los calzones a las cámaras y la afición se vuelve loca (VIDEO)

Antonio Mohamed sigue dando algunas entrevistas para diferentes medios después de ser tricampeón con el Toluca; sin embargo, en la última que tuvo con Fox, el técnico argentino se levantó para recoger su audífono y casi enseña sus partes íntimas.

Durante ese momento del programa, los participantes estaban discutiendo y riéndose sobre los comentarios que se daban; sin embargo, el audífono se le cayó a Antonio Mohamed y el técnico del Toluca se levantó a recogerlo, aunque se pudo ver que estaba dando la entrevista en calzones.

La conductora del programa, Claudia García, se dio cuenta de lo ocurrido con Antonio Mohamed y comenzó a gritar de asombro por lo que vio, aunque no comentó nada en el programa después de ver los calzones del ‘Turco’ en vivo.

Antonio Mohamed se hizo viral después de ser tricampeón con el Toluca

Antonio Mohamed logró otro título con el Toluca en la Liga MX y logró hacer bicampeón a los Diablos Rojos, pero después de eso el técnico mexicano se volvió viral en redes sociales por sus insultos a David Faitelson y mostrar los calzones en una entrevista en vivo.

Así que estos días el técnico argentino ha estado en tendencia en redes sociales por todo lo que ha ocurrido con él durante varias entrevistas, aunque hay un famoso dicho que dice “el campeón puede hacer lo que quiera” y parece que Antonio Mohamed se lo tomó muy en serio.

Algunos comentarios de los aficionados en redes sociales sobre lo ocurrido con Antonio Mohamed fueron los siguientes: “¡Es un maldito capo!”, “Le está copiando el estilo de Zague”, “PURO CHORIZO POWER”.

Antonio Mohamed quizá no lo sabe, pero con esas palabras acaba de convertirse en la persona más querida de México.



pic.twitter.com/VvqJLvlllQ — Cristian Rey (@SoyCristianRey) December 15, 2025

Antonio Mohamed es uno de los técnicos más ganadores de la Liga MX

Antonio Mohamed sigue haciendo grande su figura en la Liga MX al ser bicampeón con el Toluca y darle su decimosegundo trofeo a los Diablos Rojos en su historia, aunque también fue un logro para el ‘Turco’, pues llegó a cinco cetros en nuestro país.

El estratega argentino ha levantado esta copa con América, Monterrey, Xolos y Toluca, aunque solo con un club en México no pudo levantar el trofeo, que fue en su etapa con los Pumas, donde no duró tanto tiempo antes de salir de la institución.

Sin embargo, en su regreso con el Toluca, Antonio Mohamed ha ganado todo: Liga MX, Campeones de Campeones, Campeones Cup y ahora va en busca de la Concachampions este 2026.

DCO