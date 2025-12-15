Antonio Mohamed vs David Faitelson: TODA LA VERDAD de la pelea y la amenaza del “Turco” a Televisa contada por el periodista

Una de las historias más comentadas tras la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres es la pelea que protagonizaron Antonio Mohamed y David Faitelson, quienes intercambiaron palabras, todo ocasionado por un movimiento en la alineación de los Diablos Rojos, lo que derivó en una amenaza del Turco; ya no dará entrevistas a Televisa.

TODO LO QUE PASÓ ENTRE MOHAMED Y FAITELSON

Todo empezó porque en el 11 inicial de Toluca, en la vuelta ante Tigres, el portero titular fue Luis García, quien tomó el lugar de Hugo González, reemplazado por Antonio Mohamed luego del grosero error que tuvo en la ida en Monterrey, que costó la derrota del Toluca.

Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral…

El movimiento dio mucho de qué hablar, en especial para David Faitelson, quien cuestionó el movimiento, pero no desde un punto de vista táctico o estratégico, sino desde un lugar moral y ético. Situación que no pasó desapercibida para el Turco, quien espero al final del juego para aclarar cuentas.

Una vez que la final terminó y Toluca se consagró bicampeón, con una gran noche de Luis García, el Turco Mohamed buscó a David Faitelson. El periodista utilizó sus redes sociales para comentar lo qué pasó en su encuentro con el estratega. Aseguró que Mohamed lo amenazó con golpearlo y que lo insultó.

“Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral…Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una mierd*” y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mi a la mierd*… “, escribió Faitelson en redes.

Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono.

David Faitelson volvió a atacar a Mohamed desde un punto de vista de ética y moral. En otro mensaje agregó que el estratega de los Diablos Rojos del Toluca se comportó majadero, altanero y mal educado. Arremetió e ironizó con que Mohamed es “gran entrenador, sí y, tan primitivo como un barra brava“.

“Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono.Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca, que estaba a solo unos metros…”, remató.

