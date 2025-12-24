Estos son todos los equipos clasificados AL MOMENTO a la postemporada de la NFL

Llegó el momento de hacer cuentas en la NFL y que los aficionados conozcan si su equipo ya está clasificado, tiene posibilidades o simplemente puede despedirse de esta temporada, así que aquí te contamos todas las franquicias que ya tienen su boleto asegurado a la postemporada.

Equipos como los Denver Broncos sorprendieron esta temporada al ser su segundo año consecutivo accediendo a los playoffs, pues el equipo que comanda Sean Payton no lo hacía desde hace nueve años, pues la última vez que jugaron un partido de postemporada fue cuando ganaron el Super Bowl 50 con Peyton Manning en los controles.

Además, los actuales campeones de la NFL, Philadelphia Eagles, son el único club que ya puede festejar haber ganado su división. Los pupilos de Nick Sirianni vuelven a ser campeones del Este de la Nacional tras su victoria ante los Washington Commanders el fin de semana pasado.

Several divisions still up for grabs with 2 weeks left 🍿 pic.twitter.com/RYlIxoA4wa — NFL (@NFL) December 23, 2025

Estos son todos los equipos que ya están instalados en la postemporada

La temporada regular de la NFL está a dos semanas de terminar y 10 equipos ya tienen asegurado su lugar en la postemporada, siendo los Broncos y los Seahawks los mejores equipos de cada división.

Equipos clasificados a postemporada

Conferencia Americana

Denver Broncos

New England Patriots

Buffalo Bills

Jacksonville Jaguars

Los Ángeles Chargers

Conferencia Nacional

Seattle Seahawks

Chicago Bears

Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers

Los Angeles Rams

Los Denver Broncos y los New England Patriots llevan la misma marca en la temporada, 12-3, y ambas franquicias siguen peleando por el primer puesto de la Conferencia Americana en busca de evitar la ronda de comodines de los playoffs.

What Santa's bringing for primetime 🎁 pic.twitter.com/mexlnsgkRM — NFL (@NFL) December 24, 2025

Estos son los equipos con posibilidades para entrar a la postemporada

Ya hay diez equipos con su boleto asegurado a la postemporada de la NFL, pero ocho equipos todavía tienen la posibilidad de meterse a los playoffs como comodín y disputar la primera fase de la siguiente ronda.

Conferencia Americana

Pittsburgh Steelers

Houston Texans

Indianapolis Colts

Baltimore Ravens

Conferencia Nacional

Carolina Panthers

Green Bay Packers

Detroit Lions

Tampa Bay Buccaneers

La temporada regular de la NFL termina el 4 de enero con la Semana 18, en la que podríamos conocer a los últimos invitados a la postemporada, mientras que los primeros juegos de playoffs serán el 10 de enero.

