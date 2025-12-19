Kavak, nuevo aliado de NFL en México por 3 temporadas

Kavak, el ecosistema digital que está transformando la experiencia de tener un auto, anunció una alianza con NFL México para convertirse en patrocinador oficial por las siguientes tres temporadas de la liga más importante de futbol americano.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de Kavak para consolidar su siguiente etapa de crecimiento rentable en el país, apalancando plataformas de alto alcance y afinidad para fortalecer el reconocimiento de marca, acelerar la adquisición de clientes y profundizar la relación con ellos.

El Dato: México es el mercado más importante para la NFL fuera de Estados Unidos. Cuenta con 39.9 millones de seguidores, detrás aparecen Brasil con 26.1 y Canadá con 15.6.

Como parte de la alianza, Kavak activará una serie de experiencias inmersivas, eventos presenciales, dinámicas con fans, contenido original, activaciones en días de partidos y programas especiales, como la oportunidad de ganar boletos a los juegos, que acercarán la emoción de la NFL a millones de personas en todo el país. Además, Kavak contará con presencia en los partidos de NFL que se disputen en México, dando a sus clientes la oportunidad de asistir. Estas iniciativas convertirán a la NFL en un punto de contacto clave dentro del funnel comercial de Kavak, integrando construcción de marca con resultados de negocio medibles.

Una plataforma clave. La colaboración con NFL México coincide con un momento decisivo para la compañía, que en el 2025 consolidó su transformación tecnológica, fortaleció sus operaciones globales y elevó su desempeño financiero.

México es uno de los mercados más grandes y estratégicos de Kavak en términos de volumen de transacciones y base de clientes, así como uno de los países con mayor afinidad hacia la NFL, con más de 40 millones de aficionados y ratings que crecen de forma exponencial cada año.

5 Partidos de temporada regular ha disputado la NFL en CDMX

El acuerdo refleja el enfoque de la marca Kavak en relaciones de largo plazo, con socios que permitan amplificar su impacto cultural y mantener una presencia constante y relevante para sus audiencias.

“Esta alianza nos permite estar presentes en uno de los escenarios deportivos más relevantes para los seguidores mexicanos y refuerza nuestro empeño en seguir construyendo experiencias memorables para nuestros clientes, tanto dentro de nuestras tiendas como en su día a día. Es una pieza clave del siguiente capítulo de Kavak: una compañía más sólida, más enfocada y más cercana a nuestros clientes que nunca”, señaló Carlos García Ottati, CEO y fundador de Kavak.

“Estamos muy emocionados de iniciar una alianza estratégica con Kavak, estoy seguro que ésta es la primera de muchas temporadas que podremos colaborar y llevar a los aficionados de la liga y clientes de Kavak a un nivel superior donde puedan vivir grandes experiencias con la NFL”, dijo Arturo Olivé, director general de NFL México.

Durante los últimos años, Kavak ha sido patrocinador oficial de la Selección Mexicana de futbol, de Checo Pérez en la Fórmula 1 y ha apoyado a otros muchos equipos, torneos y plataformas deportivas nacionales e internacionales. Esta nueva etapa marca un viraje estratégico hacia alianzas que generen mayor valor de marca, resultados de negocio tangibles y experiencias para sus clientes a largo plazo.

La alianza con la NFL consolida a Kavak como una de las marcas mexicanas con presencia más sólida, constante y relevante dentro del deporte profesional, y como un jugador clave en la intersección entre tecnología, movilidad y entretenimiento.