Eagles conquista el Este de la Conferencia Nacional de la NFL con triunfo sobre Commanders

Los Eagles ganaron el Este de la Conferencia Nacional de la NFL con su triunfo sobre los Commanders.

Los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, aseguraron la División Este de la Conferencia Nacional con su victoria de 29-18 sobre los Washington Commanders, triunfo que consiguieron en el duelo desarrollado en el Northwest Stadium, casa de los de Washington.

Un balón suelto en el saque inicial hasta un par de penalizaciones en el tush push, tres intentos de gol de campo desviados a la izquierda y un déficit al medio tiempo fueron muestra de que, a pesar de la victoria, los vigentes monarcas de la NFL no tuvieron una brillante actuación.

Aun así, Jalen Hurts, Saquon Barkley y compañía finalmente se encaminaron en la dirección correcta y aseguraron un segundo título consecutivo del Este de la Conferencia Nacional para los Eagles, que tiene marca de 10-5, a falta de dos Semanas para que concluya la temporada regular.

Eagles, primero en liderar el Este dos campañas al hilo en más de dos décadas

Jalen Hurts completó 22 de 30 lanzamientos, 15 de ellos atrapados por A.J. Brown o DeVonta Smith, para 185 yardas, dos touchdowns y sin pérdidas de balón.

El quarterback de Philadelphia también hizo mucho daño por tierra, ganando 40 yardas en siete acarreos para los Eagles (10-5), quienes han seguido una racha de tres derrotas consecutivas con dos victorias seguidas.

Son el primer equipo en liderar el Este de la Conferencia Nacional en temporadas consecutivas desde que precisamente Philadelphia lo hizo cada año de 2001 a 2004; la brecha desde entonces fue la sequía más larga sin un campeón repetido para cualquier división en la historia de la NFL.

Saquon Barkley añadió una carrera de TD de 12 yardas para los Eagles, parte de su actuación de 21 acarreos y 132 yardas.

Así va la División Este de la Conferencia Nacional tras victoria de Eagles

Philadelphia Eagles : 10-5

Dallas Cowboys : 6-7

Washington Commanders : 4-11

New York Giants: 2-12

Afición de Eagles se da cita en gran número a duelo ante Commanders

Los Commanders (4-11) han perdido nueve de sus últimos 10 encuentros y estaban ya eliminados de la contienda de postemporada. En estas condiciones, había mucho verde en las gradas.

Los cánticos de “¡Eagles!” resonaban frecuentemente y los gritos de “¡Cooooop!” saludaron la intercepción de Cooper DeJean a Josh Johnson, el tercer mariscal de campo de Washington, quien entró cuando Marcus Mariota debió marcharse después de la primera serie en el tercer cuarto con una mano derecha lesionada mientras Commanders ganaba por 10-7.

Mariota comenzó el sábado en lugar de Jayden Daniels, ganador del premio más reciente de la AP al Novato Ofensivo del Año, quien llevó a los Commanders a la final de la Conferencia Nacional la temporada pasada, donde perdieron 55-23 ante Philadelphia, pero ha sido descartado en 2025 después de lidiar con una serie de lesiones y aparecer en apenas siete duelos.

EVG