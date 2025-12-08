Los Ángeles Chargers vencen en el tiempo extra a Philadelphia Eagles para llegar a nueve victorias en la NFL

En un partido de pronóstico reservado, Los Ángeles Chargers lograron sacar una importante victoria ante los actuales campeones de la NFL, tras vencer a los Philadelphia Eagles por marcador de 22-19 en el SoFi Stadium.

El equipo que comanda Jim Harbaugh inició ganando el partido con una anotación de Omarion Hampton y el punto extra de Cameron Dicker, pero tuvieron que sufrir para poder llevarse la victoria.

Cabe recalcar que los últimos tres partidos entre estas dos franquicias han sido muy cerrados; el marcador de mayor diferencia fue de 10 puntos el 9 de diciembre del 2001.

Cam Hart with an incredible tip.

Tony Jefferson with the game-winning INT.



What a way to win it for the @Chargers ⚡️ pic.twitter.com/cV0XtRBbk7 — NFL (@NFL) December 9, 2025

La respuesta de las Águilas llegó con tres minutos por jugarse del primer cuarto, cuando Jake Elliot apareció en el encuentro para mandar el ovoide entre los tres palos y acercar a Philadelphia 7-3 en el tablero.

Todo el encuentro fue de ida y vuelta con cuatro intercepciones incluidas en el cotejo, tres por parte de Los Ángeles y una del lado de los visitantes, que intentaron hasta el último segundo vencer al equipo que comanda Justin Herbert.

En el segundo episodio del partido, los puntos fueron gracias a los pateadores; Cameron Dicker puso tres unidades para los locales y minutos después Jake Elliot respondió con un certero gol de campo para no dejar escapar a los rivales en el marcador.

De nueva cuenta, los equipos especiales entraron al campo en el tercer cuarto para seguir poniendo puntos en el marcador; nuevamente Dicker y Elliot volvían a la pelea entre ellos y ninguno de los dos falló la oportunidad para poder sumar otras tres unidades para su equipo.

Fue hasta el cuarto episodio cuando Eagles consiguió una gran jugada para su primera anotación de la noche; la línea ofensiva engañó a la defensiva de Los Ángeles con un tush push y Jalen Hurts le dio el balón a Saquon Barkley, quien cruzó la línea de golpeo y se fue solo a las diagonales.

Una vez más en el encuentro, Cameron Dicker y Jake Elliot fueron requeridos para el gol de campo, aunque el pateador de Los Ángeles logró dos intentos dentro de los tres postes y el segundo fue para igualar el tablero, mandando el partido al tiempo extra.

En el overtime, los Chargers lograron meter un gol de campo, pero tenían que esperar la respuesta de los Eagles, que lograron llegar a zona roja, pero cuando el panorama era prometedor para los visitantes, Jefferson logró una intercepción para propinarle su tercera derrota al hilo a los campeones.

DCO