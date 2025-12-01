Patriots extiende su récord positivo tras victoria sobre los Giants en el cierre de la Semana 13 de la NFL

Los New England Patriots en el juego ante los New York Giants en la NFL

En el duelo que cerró con la Semana 13 de la NFL, los New England Patriots vencieron por pizarra de 33-15 a los New York Giants, en choque en donde la franquicia de Massachusetts fue de más a menos. A pesar de ello, lograron salir con la victoria.

Los Patriots, que han tenido una gran temporada, pegaron duro en el primer cuarto con 17 puntos sin respuesta de los Giants, uno de los peores equipos en la liga y que se salvó de la blanqueada.

Los de Nueva Inglaterra sumaron más a su causa con 13 unidades, pero los de Nueva York evitaron irse en blanco poniendo sus primeros siete puntos. Los equipos se fueron al medio tiempo con la idea de salir a buscar la victoria, en especial los Gigantes, que llegaron con récord negativo.

Después de la pausa, los equipos no obtuvieron puntos en el tercer periodo, dejando todo abierto para el cierre del juego, en donde los Giants pusieron un poco de emoción al anotar ocho puntos. Las cosas hubieran estado más cerradas si los Patriots no hubieran marcado tres unidades su favor.

Los Patriots han sorprendido, pues tienen el primer lugar de la División Este de la Conferencia Americana. Los de New England tienen mejor récord que los Buffalo Bills, quienes eran los favoritos en la previa para llevarse de nuevo esta división, pero parece que habrá nuevo rey.

Con su victoria sobre los Giants, los New England Patriots extendieron su récord a 11-2 en la campaña y se enfila a estar de manera directa en los playoffs de la NFL como el mejor sembrado de la Conferencia Americana.

Los Patriots se saltarían las primera ronda de los playoffs de la NFL. El sembrado número dos al momento son los Denver Broncos, que jugaría ante los Buffalo Bills (7°). Los Indianapolis Colts (6°) se medirían ante los Jackonsville Jaguars (3°) y finalmente Los Angeles Chargers (5°) ante los Baltimore Ravens (4°).

En la Conferencia Nacional los primeros sembrados son los Chicago Bears. Loa Angeles Rams (2°) jugarían ante los San Francisco 49ers (7°), los campeones defensores del Super Bowl, los Philadelphia Eagles (3°) chocarían ante los Green Bay Packers (6°) y los Seattle Seahawks (5°) ante los Tampa Bay Buccaneers (4°).

