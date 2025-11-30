NFL Semana 13: Resultados de todos los encuentros, resúmenes y lo mejor de los partidos

En la Semana 13 de la NFL las esperanzas de Buffalo de alcanzar a los Pats, líder de la AFC Este, siguen vivas, y el estilo de juego que los Bills mostraron en el frío de finales de noviembre podría servirles bien en el tramo final.

Josh Allen lanzó para un touchdown y corrió para otro, Joey Bosa capturó a Aaron Rodgers para que Christian Benford lograra cambiar el destino del juego con un balón suelto devuelto 17 yardas para anotación, y los Bills de Buffalo dominaron 26-7 a los Steelers de Pittsburgh el domingo.

El actual MVP prácticamente aseguró el juego cuando cruzó la línea de gol desde ocho yardas al inicio del último cuarto para darle a los Bills una ventaja de 16 puntos. Fue el touchdown 76 por tierra en la carrera de Allen, rompiendo el récord de la NFL para carreras de touchdown por un quarterback que brevemente compartió con Cam Newton.

Las cosas no fueron tan bien para Pittsburgh. Rodgers, jugando con un soporte que protegía su muñeca izquierda rota, fue en gran medida ineficaz y se perdió parte de una serie al inicio de la segunda mitad después de ser golpeado por Bosa en la primera jugada del tercer cuarto.

Rodgers soltó el balón en la jugada, y Benford lo recogió y corrió hacia la zona de anotación para convertir un déficit de 7-3 al medio tiempo en una ventaja de 10-7. El quarterback de 41 años dejó el campo con la nariz ensangrentada.

Herbert lanza dos pases de TD y Chargers derrotan 31-14 a Raiders para sexta derrota al hilo

Justin Herbert lanzó el domingo dos pases de touchdown mientras jugaba con una lesión en su mano no lanzadora, y Kimani Vidal realizó una carrera de anotación de 59 yardas durante la victoria de los Chargers de Los Ángeles por 31-14 sobre unos Raiders de Las Vegas que están en caída libre.

Quentin Johnston y Ladd McConkey atraparon pases de touchdown y Vidal corrió para un récord personal de 126 yardas para los Chargers (8-4), quienes se recuperaron de una vergonzosa derrota en Jacksonville para lograr su cuarta victoria en cinco juegos y mantener la presión sobre los Broncos de Denver en la cima de la AFC Oeste.

Jaret Patterson corrió para su primer touchdown en la NFL desde 2021 para asegurar la victoria con 1:55 por jugar. Herbert no tuvo grandes números por una lesión en la mano izquierda durante la primera serie de los Chargers y brevemente fue al vestuario. Terminó 15 de 20 para 151 yardas, mejorando su mínimo de carrera de 81 yardas por pase.

Geno Smith pasó para 165 yardas y lanzó dos pases de touchdown. Tuli Tuipulotu tuvo dos de las cinco capturas de los Chargers mientras limitaban a los Raiders a 156 yardas totales, incluidas solo 31 por tierra.

Seahawks vencen 26-0 a Vikings en su primer triunfo sin puntos en contra en diez años

Ernest Jones IV devolvió una intercepción 84 yardas para el primer touchdown de su carrera, una de las cinco recuperaciones de la dominante defensa de los Seahawks, y Seattle blanqueó el domingo 26-0 a los Vikings de Minnesota para su primera victoria por blanqueada en más de una década.

Los Vikings fueron blanqueados por primera vez desde que Green Bay los venció 34-0 el 11 de noviembre de 2007. La victoria más reciente por blanqueada de Seattle fue 26-0 sobre Chicago el 27 de septiembre de 2015.

Los Seahawks (9-3) se enfrentaron a un quarterback novato, Max Brosmer, quien estaba haciendo su primera apertura en la NFL para unos Vikings (4-8) en caída libre. Seattle se movió a un empate en el primer lugar con Los Angeles Rams en la NFC Oeste, mientras que Minnesota perdió su cuarto partido consecutivo.

Fue una tarde desafiante para ambos equipos en ofensiva. Darnold fue capturado un máximo de la temporada de cuatro veces solo en la primera mitad, y Jaxon Smith-Njigba, el receptor líder de la NFL, no atrapó un pase hasta el tercer cuarto. Smith-Njigba terminó con mínimos de la temporada de dos recepciones y 23 yardas.

Brosmer también sufrió cuatro capturas mientras completaba 19 de 30 para 126 yardas y las cuatro intercepciones. Justin Jefferson, el segundo receptor mejor pagado de la NFL, tuvo dos recepciones para un mínimo de carrera de cuatro yardas.

