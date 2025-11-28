Bears vence al campeón Eagles y logra su quinto triunfo consecutivo en el Black Friday de la NFL

Caleb Williams y Kyle Monangai festejan un touchdown de Bears en la victoria sobre Eagles en el Black Friday de la NFL.

Kyle Monangai corrió para 130 yardas y un touchdown. D’Andre Swift agregó 125 yardas por la misma vía y otra anotación, y los Chicago Bears terminaron con 281 yardas por tierra para ganar su quinto partido consecutivo en la NFL al superar 24-15 a los Philadelphia Eagles, actuales campeones, en el juego del Black Friday. que se celebró en el Lincoln Financial Field.

Liderados por el entrenador novato Ben Johnson, los sorprendentes Bears (9-3) están solos en el primer lugar del Norte de la Conferencia Nacional de cara a su enfrentamiento del próximo 7 de diciembre en Green Bay contra los Packers.

La temporada pasada, la derrota de los Bears en el Thanksgiving Day en Detroit llevó al cese del entrenador Matt Eberflus y fue su sexto revés consecutivo de lo que se convirtió en una racha de 10 descalabros. Un año después, los Bears dominaron la línea defensiva de Philadelphia para una victoria relativamente fácil en la casa de los campeones del Super Bowl.

Eagles sufre derrotas consecutivas

Los Eagles (8-4) aparentemente tenían la NFC Este asegurada hace dos semanas, sólo para sufrir derrotas consecutivas que los hacen parecer poco como un contendiente al Super Bowl.

Quizás aún sintiendo el golpe de convertir una ventaja de 21-0 en Dallas el domingo en una derrota de 24-21, la ofensiva de los Eagles mostró pocos signos de salir de su mal momento. Los frustrados fanáticos de Philadelfia pasaron el juego abucheando y pidiendo que el equipo despidiera al coordinador ofensivo Kevin Patullo.

La temporada de los Eagles ha dado tal giro que incluso el querido “tush push” los condenó en este partido.

Con los Eagles perdiendo 10-9 al final del tercer cuarto, Jalen Hurts perdió el balón en el “tush push” en lo profundo del territorio de Chicago y los Bears lo recuperaron.

Bears hacen que Eagles cuestionen estado de su ofensiva

Los Bears, que tienen un talento para ganar partidos por un margen estrecho, convirtieron el balón perdido en la jugada del día. Monangai realizó una carrera de 31 yardas en la primera jugada y Caleb Williams, quien ganó 17 de 36 para 154 yardas y un touchdown, ganó un pase de siete yardas a Colston Loveland en la cuarta oportunidad que extendió la serie.

Monangai corrió para un touchdown de cuatro yardas que puso el marcador 17-9 al inicio del cuarto, y Williams añadió el puntaje de seguridad con un pase de touchdown de 28 yardas a Cole Kmet para una ventaja de 24-9.

Los aficionados que habían estado coreando “¡Despidan a Kevin!” comenzaron a dirigirse hacia las salidas, y los Eagles enfrentarán aún más preguntas sobre el lamentable estado de su ofensiva.

Jalen Hurts, quarterback de los Philadelphia Eagles, lanzó para 230 yardas y un par de touchdowns al receptor descontento AJ Brown, quien tuvo diez recepciones para 132 yardas. Saquon Barkley no pudo liberarse contra una de las peores defensivas contra la carrera en la NFL y terminó con 56 yardas por tierra.

