¿Qué necesita Lando Norris en el GP de Qatar para salir campeón de la F1?

Lando Norris llega al GP de Qatar de F1 con una ventaja considerable para conseguir su primer título dentro de la máxima categoría del deporte motor. Hay 33 puntos en juego este fin de semana, con ocho adicionales de la carrera sprint del sábado. De manera sencilla: Norris asegurará el título de Fórmula 1 si consigue al menos dos unidades más que Verstappen y Piastri durante el fin de semana.

El piloto de McLaren está cerca de asegurar su primer título de la F1. El británico de 26 años tiene una ventaja de 24 puntos sobre Oscar Piastri, su compañero de equipo, y de Max Verstappen de Red Bull, cuya brillante remontada en las últimas semanas lo tiene cada vez más cerca de un quinto título consecutivo.

La descalificación de los dos pilotos de McLaren el fin de semana pasado en Las Vegas ayudó a la remontada de Mad Max. Norris perdió los 18 puntos que había ganado al cruzar la meta en el segundo lugar y Piastri los 12 que recibió por su cuarto lugar.

La estrategia de carrera será más difícil de imponer dado que los equipos tienen dos paradas en boxes obligatorias en Qatar, una medida impuesta por razones de seguridad debido al alto riesgo de degradación de neumáticos en el Circuito Internacional de Lusail de 5.4 kilómetros (3,35 millas). Los neumáticos Pirelli están restringidos a un máximo de 25 vueltas en la carrera de 57.

La penalización de McLaren en Las Vegas perjudicó a Norris, quien había ganado las dos carreras anteriores, más que a Piastri, quien involuntariamente cerró la brecha con Norris, habiendo terminado seis puntos detrás de él en esa carrera antes de la descalificación.

Pero Piastri no ha ganado desde el último día de agosto en el Gran Premio de Holanda y no ha subido al podio en las últimas seis carreras. Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Qatar y cuatro de las últimas cinco en Abu Dabi, donde la temporada terminará la próxima semana.

Las 69 victorias de Verstappen lo tienen tercero en la lista histórica, detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (105). El neerlandés ya es considerado uno de los mejores pilotos de F1 de todos los tiempos.

