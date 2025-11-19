Esta es la inaudita razón de la F1 por lo que el Gran Premio de Las Vegas se corre en sábado por la noche

Las Vegas está en el calendario de la Fórmula 1 desde el 2023.

Desde el 2023, Estados Unidos cuenta con tres carreras en el calendario de la Fórmula 1 y la última que se lleva a cabo es la de Las Vegas, la cual se corre en una fecha atípica a todas las paradas del máximo circuito del automovilismo, pues los pilotos cierran la actividad en sábado por la noche.

Esto ocurre desde que el Circuito Callejero de Las Vegas se incorporó al serial y tiene que ver con los televidentes, pues el semáforo se apaga en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y en algunas partes del mundo, como en Europa, son las 7:00 horas, y buscan tener el mayor número de personas conectadas viendo la competencia.

La organización del Gran Premio de Las Vegas y la Fórmula 1 decidieron esto porque querían que la carrera se llevara a cabo cuando la ciudad estuviera en su apogeo, pues, como bien se sabe, Las Vegas es el lugar que nunca duerme, aprovechando cuando el skyline se ilumina para la carrera y los monoplazas pasan por el Strip de Las Vegas.

¿Qué pasaría si el Gran Premio de Las Vegas es en domingo?

El Gran Premio de Las Vegas es la única carrera de la Fórmula 1 que se lleva a cabo en sábado por la noche, esto porque la organización busca tener el mayor número de televidentes conectados a esa hora para disfrutar de la competencia.

Pero si se llevara a cabo en domingo, como se hace con las demás paradas, la F1 tendría algunos problemas con sus aficionados europeos, pues el Gran Premio de Las Vegas estaría iniciando a las 7:00 de la mañana del lunes en lugares como España.

A esa hora muchos de los aficionados se encuentran descansando para iniciar la semana o muchos otros están en camino a sus trabajos, así que se perderían muchos televidentes si se lleva a cabo en ese horario.

Algunos problemas ha sufrido el Gran Premio de Las Vegas desde su regreso

El Gran Premio de Las Vegas está en el calendario de la Fórmula 1 desde el 2023; sin embargo, no ha sido del agrado de los aficionados de la F1 por el trazado que tiene el circuito callejero, que consta de 6.201km y se corren 50 vueltas.

Sin embargo, cuando se llevó a cabo la primera carrera en la ciudad que nunca duerme, Carlos Sainz sufrió un terrible percance cuando aún pertenecía a Ferrari, pues el español cayó en una alcantarilla dañando su monoplaza, lo que obligó a cancelar la primera sesión de prácticas.

Además, los fanáticos se han quejado de que no tener tantas curvas y muchas rectas le quitan la diversión y emoción a la competencia.

DCO