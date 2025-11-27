¿Qué necesita Max Verstappen para convertirse en pentacampeón de la Fórmula 1?

Max Verstappen fue el ganador del Gran Premio de Las Vegas y recortó puntos en la pelea por el Campeonato de Pilotos, pero la descalificación de los dos McLaren de la competencia ayudó al volante neerlandés a ponerse a solo 24 puntos del primer lugar, el cual le pertenece actualmente a Lando Norris.

Sin embargo, aún hay 58 puntos en disputa en la temporada, pues quedan dos carreras y una Sprint Race, la cual le otorga ocho puntos al ganador. Max Verstappen necesita un paso perfecto en las últimas paradas del serial y que Lando Norris tenga un pequeño error para poder quedarse con su quinto título.

Cabe recalcar que el piloto que tiene las de ganar es Lando Norris, pues Verstappen necesita que el británico no sume más de 34 puntos, pero en caso de que el volante de McLaren gane la carrera sprint y el Gran Premio de Qatar este fin de semana, deja a ‘Mad Max’ sin posibilidades de campeonar.

IT'S RACE WEEK IN QATAR! 🇶🇦



And it's the penultimate round of the season 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I5vcCO8GA1 — Formula 1 (@F1) November 24, 2025

Estos son los 4 escenarios de Max Verstappen para ser pentacampeón de la Fórmula 1

Quedan dos carreras en la temporada de la Fórmula 1 y hay cuatro posibles escenarios para que Max Verstappen sea pentacampeón de la máxima categoría del automovilismo, las cuales son probables por el estado anímico de los volantes de McLaren después de lo ocurrido en Las Vegas.

Escenario 1

Piloto Sprint Qatar Abu Dabi Total

Max Verstappen 8pts 25pts 25pts 424pts

Lando Norris 7pts 18pts (2do) 8pts (6to) 423pts

Oscar Piastri 6pts 15pts (3ro) 18pts (2do) 405pts

Escenario 2

Piloto Sprint Qatar Abu Dabi Total

Max Verstappen 8pts 25pts 25pts 424pts

Lando Norris 7pts 8pts (6to) 18pts (2do) 423pts

Oscar Piastri 6pts 18pts (2do) 15pts (3ro) 405pts

Escenario 3

Piloto Sprint Qatar Abu Dabi Total

Max Verstappen 8pts 25pts 25pts 424pts*

Lando Norris 7pts 15pts (3ro) 12pts (4to) 424pts

Oscar Piastri 6pts 18pts (2do) 18pts (3do) 408pts

*Max Verstappen sería campeón de la Fórmula 1 por su número de victorias en la temporada

Escenario 4

Piloto Sprint Qatar Abu Dabi Total

Max Verstappen 8pts 25pts 25pts 424pts

Lando Norris 7pts 10pts (5to) 15pts (3ro) 422pts

Oscar Piastri 6pts 18pts (2do) 18pts (2do) 405pts

La misión es difícil para Max Verstappen, pero no imposible, pues Oscar Piastri declaró que no ayudará a Lando Norris a ser campeón; si él tiene la oportunidad de levantar el título, dejará todo en la pista para pelear ante sus dos rivales en busca de su primer trofeo de la Fórmula 1.

DCO