¡CARDÍACO! Así va el Campeonato de Pilotos 2025 tras el Gran Premio de Las Vegas y la victoria de Max Verstappen

El Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025 sigue encendido y cardíaco tras el Gran Premio de Las Vegas, en donde Max Verstappen se llevó la victoria después de una intensa batalla en Las Vegas Street Circuit con Lando Norris y recortó siete puntos en la pelea con el británico por el título mundial, pero necesita un milagro en las últimas dos carreras de la campaña.

Max Verstappen adjudicó el primer puesto de la carrera desde el inicio, cuando Lando Norris se fue de largo en la primera curva y el neerlandés adelantó al británico para liderar la competencia desde la vuelta inicial.

En segundo lugar todavía se encuentra Oscar Piastri, quien después de culminar el Gran Premio de Las Vegas adjudicó 12 unidades y tiene 378 puntos, así que tendrá que apretar en las últimas dos carreras, pues Verstappen está a 12 unidades de alcanzar al volante australiano, mientras que Lando Norris llegó a 408 puntos y cada vez está más cerca de ser campeón.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 👏🏆



He takes his second victory on the Strip in dominant style! 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Así va el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Azerbaiyán

1-Lando Norris-McLaren-408

2-Oscar Piastri-McLaren-378

3-Max Verstappen-Red Bull Racing-366

4-George Russell-Mercedes-291

5-Charles Leclerc-Ferrari-222

6-Lewis Hamilton-Ferrari-149

7-Kimi Antonelli-Mercedes-132

8-Alexander Albon-Williams-73

9-Isack Hadjar-Racing Bulls-47

10-Nico Hulkenberg-Kick Sauber-45

Con esta victoria, Max Verstappen llega a 69 victorias en su carrera como piloto de la Fórmula 1 y la sexta en lo que va de la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo, las cuales consiguió en Japón, Emilia-Romaña, Italia, Azerbaiyán, Austin y Las Vegas.

Quedan dos carreras para conocer al rey del Campeonato de Pilotos

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 está a dos carreras de llegar a su fin y también estamos cerca de conocer al nuevo rey del Campeonato de Pilotos, que de momento Lando Norris es el volante que lidera la competencia y cada parada que pasa está más cerca de adjudicar su primer trofeo de la máxima categoría del automovilismo.

Matemáticamente, Max Verstappen aún sigue en la pelea por el título porque aún quedan 58 puntos en disputa, ya que cada carrera da 25 unidades y hay ocho puntos más por la última carrera sprint que se va a llevar a cabo en el Gran Premio de Qatar, donde un error del piloto neerlandés podría darle el campeonato a Norris.

Oscar Piastri es el piloto que se está rezagando en la competencia, pues después del Gran Premio de Las Vegas, Verstappen está a 12 unidades de quedarse con el subcampeonato del Campeonato de Pilotos y necesita un milagro contra Lando Norris, pues está a 42 puntos del británico.

DCO