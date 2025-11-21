Lando Norris gana la pole position del Gran Premio de Las Vegas de F1

El McLaren de Lando Norris en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1.

El piloto británico Lando Norris, de la escudería McLaren, largará primero en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1) luego de que consiguió a pole position en el Circuito callejero de Las Vegas. Atrás terminaron Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams) en una clasificación en la que la lluvia hizo de las suyas.

El británico Oliver Bearman (Haas) tuvo un accidente en el tramo final de la Q1 al no poder frenar, e inmediatamente después el que sufrió un percance fue el tailandés Alex Albon (Williams). Gabriel Bortoleto y Yuki Tsunoda también quedaron fuera.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

La Q2 se demoró por las condiciones en la pista. Franco Colapinto y Lance Stroll fueron algunos de los pilotos que quedaron fuera en esta fase.

Max Verstappen ya tenía la pole position en la bolsa, pero Lando Norris cerró de manera magnífica para rebasar al tetracampeón en la última vuelta y conseguir el primer lugar de salida del Gran Premio de Las Vegas de F1, en el que buscará dar un paso más al título.

Top 3 clasificación Gran Premio de Las Vegas

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Carlos Sainz (Williams)

Las Vegas antepenúltima cita del calendario de la F1

El Gran Premio de Las Vegas es el primero de tres que restan por correrse en la Fórmula 1 2025, que tiene a tres pilotos con posibilidades de obtener el título.

La carrera en Nevada es la última del año en el continente americano, pues las últimas dos serán en Asia con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes) consiguieron la victoria en los Grandes Premios de Las Vegas de 2023 y 2024, de manera respectiva.

EVG