¡Bicampeonas! Pío FC se corona en la Queens Cup tras imponerse a Persas en el Estadio Alfredo Harp Helú

Pío FC se coronó en la Queens Cup tras vencer a Persas con gol de oro.

Pío FC se impuso por marcador de 4-3 a Persas para convertirse en bicampeonas de la Queens Cup. La héroe fue Nikol Ramos con su gol de oro en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX, sede de las finales de la Kings Cup América.

Los aficionados que se dieron cita al estadio de los Diablos Rojos del México de la LMB fueron testigos de emociones desde el silbatazo inicial, pues Ofelía Solis abrió el marcador antes del primer minuto de acción para poner en ventaja a Persas, pero Pío FC emparejó de inmediato con un tanto de Sandra Hernández.

En México juegan de local.@PIOFCFemenil SON LAS CAMPEONAS DE LA QUEENS CUP 🏆 pic.twitter.com/I8dRz8jyKb — Queens League Spain (@QueensLeague) November 22, 2025

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL



PIO Femenil son CamPIOnas de la Queens Cup 🏆🐣🐣🐣



Nuevamente @PIOFCFemenil ganan el trofeo en casa#QueensLeague #KingsLeague pic.twitter.com/DEnUx6p3Tp — Universo Kings League (@UniversoKingsL) November 22, 2025

Durante la primera mitad del duelo, Persas, equipo cuya presidenta es Pame Verdirame se replegó atrás en busca de no recibir más goles.

Pío FC logra un cardiaco triunfo ante Persas

Pame Verdirame hizo valer su penalti de presidenta en el minuto 23. En el momento en el que el partido se veía más parejo que nunca, la Rivers, mandamás de Pío FC, canjeó su tiro desde los 11 pasos y se plantó ante la guardameta de Persas, pero estrelló el esférico en el poste.

¡CAMPIOOOOONAS!

¡CAMPIOOOOONAS!



OEEH OEEH OEEH pic.twitter.com/goVhYbBc3y — PIO FC Femenil (@PIOFCFemenil) November 22, 2025

Pío FC activó al minuto 35 un shootout que cobró Berta Velasco, la cual logró quebrar a Ofelia Solís, pero el balón pego en el poste derecho. La falta de puntería ocasionó que Judith Góngora consiguiera la igualada para las Persas al minuto 45 y mandara el cotejo a la definición por gol de oro.

Nikol Ramos, quien ya había logrado un título de la Queens Cup con Pío FC en México el año pasado, marcó el gol que significó el título para el conjunto que preside la streamer mexicana Samy Rivera, mejor conocida como la Rivers.

