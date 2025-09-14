Diablos Rojos del México se convierten en bicampeones al barrer a los Charros en la Serie del Rey

Los Diablos Rojos del México barrieron a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey y se coronan por segunda vez consecutiva en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), aunque esta victoria es muy especial para ellos, pues en el festejo del centenario de la liga levantan el título.

El equipo dirigido por Lorenzo Bundy inició con el pie derecho el cuarto juego de la serie, pues desde la entrada inicial los visitantes lograron dos carreras y en la parte baja de la segunda entrada impulsaron dos carreras más para ponerse 5-0 en la pizarra y con mucho partido por delante.

Para ser campeones de la LMB por segunda vez consecutiva, los escarlatas dejaron en el camino por el título a los Pericos de Puebla, a quienes vencieron en cuatro juegos, a los Piratas de Campeche en seis episodios y, al final, a los Charros, que ni las manos metieron.

Las otras dos carreras de los del México llegaron en la parte baja de la quinta entrada, mientras que la respuesta por parte de los locales llegó hasta el octavo episodio, donde lograron las únicas tres carreras en el compromiso.

Durante toda la Serie del Rey, los Pingos consiguieron 34 carreras; 20 las hicieron en el Estadio Alfredo Harp Helú y las otras 14 fueron en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco, mientras que los Charros solo lograron diez carreras durante los cuatro juegos.

Cabe recalcar que lo impresionante de este bicampeonato de los Escarlatas es que en las dos series por el campeonato se fueron invictos y barrieron a su rival, pues el año pasado humillaron en la final a los Sultanes de Monterrey y terminaron con una sequía de 10 años sin título.

Diablos Rojos del México consiguen el bicampeonato en el centenario de la LMB

Los Diablos Rojos del México regresaron a ser el mejor equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, porque a pesar de liderar la Zona Sur de 2019 a 2023, no pudieron levantar el título en esos años y con los últimos dos campeonatos comienzan a formar un equipo de época con Lorenzo Bundy al frente.

Los Pingos acaban de conseguir el primer bicampeonato de la LMB desde que los Saraperos de Saltillo lo consiguieron en 2010. Además, este bicampeonato es el cuarto para los Diablos Rojos del México en su historia y adjudican su título número 18 en su historia, superando los 17 trofeos que tienen en su vitrina los Naranjeros de Hermosillo.

De igual manera, los Diablos Rojos del México se convierten en el equipo profesional más laureado en México, pues también superan los 16 títulos que tiene el Club América en la Liga MX.

