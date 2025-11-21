La inesperada reacción de Kevin Álvarez tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo (VIDEO)

El futbolista Kevin Álvarez, quien fue novio de Fátima Bosch, tuvo una inesperada reacción ante el triunfo de su expareja en Miss Universo 2025, pues solamente se limitó a decir que está contento por ella luego de que en un principio se negó a dar declaraciones.

“Estoy contento por ella”, fue lo único que respondió el jugador del América y de la Selección Mexicana ante los cuestionamientos de algunos reporteros en un video que fue compartido por “Qué buen chisme”.

Kevin Álvarez fue interceptado por la prensa a su salida de un lugar en la Ciudad de México. El futbolista de las Águilas se cubrió en un principio el rostro con una chamarra al tiempo que era protegido por personal de seguridad, pero ante la insistencia de los periodistas optó por dar una breve respuesta tras la victoria de la tabasqueña Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Kevin Álvarez se niega a hablar de su relación con Fátima Bosch

Después de haber dicho que estaba feliz por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, Kevin Álvarez fue cuestionado acerca de su relación con la modelo de 25 años de edad, pero no quiso hablar del tema.

“Claro, pero es personal”, le contestó el jugador a una reportera que le preguntó por qué no hablaba de su romance con Fátima Bosch si había sido una persona muy importante en su vida.

Esas fueron las últimas palabras que Kevin Álvarez le dio a los reporteros que lo abordaron, pues posteriormente huyó del lugar en su vehículo.

Qué cabrón saber que Kevin Álvarez tenía de novia a Fatima Bosch, quien se convertiría en Miss México y ahorita la está rompiendo en #MissUniverse, mientras él va en picada en selección y el América. pic.twitter.com/ql8b3Dqk3c — Il Ragazzo (@IlRagazzoOff) November 21, 2025

¿Cuándo fueron novios Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

El noviazgo entre Kevin Álvarez y Fátima Bosch ocurrió en el 2023, poco tiempo después de que el originario de Colima se unió a las filas del América procedente del Pachuca.

Ni el futbolista ni la ganadora de Miss Universo 2025 compartieron muchos detalles de su romance en su momento, pero el mismo culminó a finales del 2023.

Fue el propio Kevin Álvarez el que dio a conocer el fin de su relación con Fátima Bosch en una transmisión de Twitch, donde aficionados le preguntaron al respecto y él contestó que “ya no andaba de novio”.

EVG