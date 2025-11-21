José Juan Macías esperaba su renovación con Pumas pero el equipo ya no lo quiere por impensada razón

José Juan Macías llegó a los Pumas para disputar este Apertura 2025. Después de la lesión de Guillermo Martínez, el delantero mexicano se quedó con el puesto titular del equipo de Efraín Juárez; sin embargo, por un tema bastante delicado del jugador, el conjunto Universitario estaría pensando en no renovarlo un año más.

J.J. Macías estaba teniendo un gran cierre de torneo, pero una aparatosa lesión, provocada por José Paradela en el partido ante Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2025, fue la razón por la que no pudo continuar con la escuadra auriazul para disputar el play-in de la Liga MX.

Con información de ESPN, Pumas tenía la intención de renovar a José Juan Macías por un año más; sin embargo, el ariete mexicano quiere viajar a Estados Unidos para su operación de ligamento cruzado, pero el conjunto del Pedregal no puede pagar el alto costo de la cirugía del oriundo de Guadalajara, Jalisco.

¿Cuántos partidos disputó José Juan Macías con Pumas en el Apertura 2025?

José Juan Macías llegó al conjunto Universitario para ser el tercer delantero de los Pumas, pues el club del Pedregal tenía planeado traer a otro delantero para esta temporada; sin embargo, no lograron concretar la compra de otro ariete para Efraín Juárez.

El ariete de 26 años llegó en agosto de este año a los Pumas y su primer partido con el azul y oro fue el 31 del mismo mes ante Atlas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, encuentro que los Universitarios ganaron 1-0 con gol del exjugador Aaron Ramsey.

José Juan Macías disputó 11 encuentros con la camiseta del equipo de Efraín Juárez, logró cuatro goles, ante Mazatlán, Tigres, León y Tijuana, y consiguió dos asistencias para su cuenta personal, aunque no pudo ayudar a su equipo para llegar a la liguilla del futbol mexicano.

Esta fue la terrible lesión que sufre José Juan Macías

José Juan Macías fue uno de los futbolistas que desde su debut se esperaba mucho de él por sus tremendas actuaciones con el Club León en la Liga MX, equipo donde se le vio su mejor momento.

Lamentablemente para el delantero mexicano, las lesiones han truncado su carrera y no han dejado que brille como él quisiera, tanto así que en su mejor momento con Pumas, una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial es lo que lo tiene fuera de la actividad.

Se espera que Macías esté fuera de las canchas poco más de ocho meses, pues después de su operación tiene que tener un tiempo de recuperación para volver a la actividad y se espera que regrese hasta el Apertura 2026, aunque sería con otro equipo, pues los Pumas ya no lo renovarán.

