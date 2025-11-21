Fátima Bosch es toda una apasionada de la Liga MX y este es el inesperado equipo que apoya Miss Universo

Fátima Bosch es la mujer que se robó las miradas del mundo tras convertirse en Miss Universo 2025, siendo la cuarta mexicana en lograrlo en la historia del certamen. La modelo azteca, aparte de ganar este galardón, es una aficionada más de la Liga MX y apoya a uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.

En redes sociales, la ganadora de Miss Universe ha publicado algunas fotografías donde demuestra su pasión por el balompié azteca; además de tener una imagen con la camiseta de las Chivas, su equipo favorito de la Liga MX, pues también ha visitado el Estadio AKRON.

Fátima Bosch posó con la remera del Rebaño Sagrado después de convertirse en Miss Universo México, además de que tiene imágenes en su cuenta de Instagram con la camiseta del Real Madrid y visitante San Siro, la casa del Inter de Milán, pero el Guadalajara es el club al que apoya en México.

Fátima Bosch posando con la camiseta de las Chivas. ı Foto: X @Chivas

Chivas manda felicitación a Fátima Bosch por convertirse en Miss Universo

Después de que Fátima Bosch se coronara como Miss Universo en Tailandia, las redes sociales de las Chivas no tardaron en publicar un mensaje para felicitar a su aficionada por el increíble logro que consiguió en este certamen de belleza, la cuarta corona para nuestro país.

La cuenta de X del Rebaño Sagrado escribió lo siguiente: “¡Muchas felicidades, Fátima Bosch, por tu coronación como Miss Universo! ¡Gracias por inspirar a México y demostrar que los sueños importan!“, además de una imagen de la modelo mexicana.

Fátima Bosch ha demostrado ser una aficionada más del futbol mexicano, pues aparte de apoyar a las Chivas, la nueva Miss Universo ha presumido en sus redes sociales cuando visita los estadios, como lo hizo hace unas semanas cuando estuvo en el Estadio AKRON para disfrutar el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador.

🙌🏻 ¡Muchas felicidades, @bosch_fatima, por tu coronación como Miss Universo! 👑



¡Gracias por inspirar a México y demostrar que los sueños importan! 🇲🇽 pic.twitter.com/0b2BMqJVrU — CHIVAS (@Chivas) November 21, 2025

Chivas listos para ir en busca de la decimotercer estrella del club en Liga MX

Chivas logró meterse directo a la liguilla del futbol mexicano como el sexto lugar de la general; sin embargo, el camino por el título no será fácil, pues en los cuartos de final tendrán que enfrentarse ante uno de los mejores equipos de la Liga MX en este Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado se verá las caras con el Cruz Azul en la primera fase de eliminación, recibiendo en el Estadio AKRON para el encuentro de ida, y tendrán que visitar el Estadio Olímpico Universitario en busca del pase a las semifinales del torneo local.

Chivas culminó el torneo con una victoria ante el Monterrey, encuentro en el que el ‘Chicharito’ Hernández volvió a marcar un gol y Armando ‘La Hormiga’ González se convirtió en el campeón de goleo de este certamen, mientras que la Máquina viene de caer derrotada ante los Pumas en la última fecha del torneo regular.

