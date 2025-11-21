Así fue el romance de Miss Universo Fátima Bosch y Kevin Álvarez | FOTO

Fátima Bosch es la mujer del momento, tras haber ganado Miss Universo 2025, por lo que los fans y usuarios de Internet tienen curiosidad de saber más sobre su vida privada y sus relaciones.

Tras darse a conocer su triunfo, en redes sociales empezó a circular una fotografía en la que aparecen la reina de belleza y el futbolista juntos, por lo que los cibernautas revivieron la relación amorosa que tuvieron las dos celebridades hace unos años.

Así fue la relación entre Fátima Bosch y Kevin Álvarez

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, la relación entre las dos celebridades surgió en el año 2023, cuando el futbolista llegó al Club América y comenzaba a ganar popularidad entre los aficionados del futbol.

Qué cabrón saber que Kevin Álvarez tenía de novia a Fatima Bosch, quien se convertiría en Miss México y ahorita la está rompiendo en #MissUniverse, mientras él va en picada en selección y el América. pic.twitter.com/ql8b3Dqk3c — Il Ragazzo (@IlRagazzoOff) November 21, 2025

En ese entonces, la relación se dio con mucha discreción, ya que en ese momento se dieron a conocer muy pocos detalles de este vínculo amoroso.

Pero lo que perduró en Internet fue la fotografía en la que aparecen los dos de manera muy amorosa. En la imagen Kevin luce una playera negra y está de perfil sonriendo, con un gesto enamorado, mientras Fátima Bosch voltea a la cámara con una cara coqueta y le sostiene el rostro al futbolista con las dos manos.

Fue el mismo Kevin Álvarez que en una transmisión en vivo habló del tema, tras las preguntas de sus compañeros de equipo y ahí fue cuando el joven confesó que su relación ya se había terminado y confesó que“ya no andaba de novio” con la famosa reina de belleza.

Uno de sus compañeros hizo el comentario de que Fátima “es niña bien”, por lo que esto dejó abierta la puerta a comentarios que sugerían que la relación pudo haber terminado por diferencias de estilo de vida.