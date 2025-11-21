¡Lo confesó todo! Exconductor reconoce que salió ebrio en plena transmisión en vivo; “Yo renuncié” (VIDEO)

Un exconductor de Fox Sports reconoció que salió ebrio al aire.

Varios aficionados recuerdan la vez que Juan Carlos Gabriel de Anda salió ebrio en una transmisión del programa “La Última Palabra” de Fox Sports en el 2015. A 10 años de distancia, el exanalista reconoció que se equivocó por salir en ese estado al aire.

“Me equivoqué, no soy un niño consentido, asumí mi responsabilidad. Así es como quiero educar a mi hijo”, reconoció Juan Carlos Gabriel de Anda acerca de ese bochornoso momento en una entrevista que dio a el podcast Los del Ame de Récord.

Juan Carlos Gabriel de Anda era motivo de burla

Juan Carlos Gabriel de Anda admitió que algunos integrantes de la televisora se reían de él cuando llegaba a las instalaciones de la misma en estado inconveniente.

“Entré a un programa en Fox (Sports) en donde era cagado llegar pedo, ser desmadroso y hasta estar crudo, cabrón”, profundizó el exintegrante de “La Última Palabra”.

Juan Carlos Gabriel de Anda señaló que si bien haber salido al aire en estado de ebriedad influyó para su salida de Fox Sports no fue el único motivo, pues comentó que la misma también se debió al pesado ritmo de trabajo.

“Yo renuncié mentalmente, físicamente estaba, pero mentalmente yo renuncié”, ahondó al respecto el hermano del exfutbolista Francisco Gabriel de Anda.

¿Quién es Juan Carlos Gabriel de Anda?

Juan Carlos Gabriel de Anda es un comentarista deportivo muy recordado por su paso por Fox Sports, donde era uno de los panelistas del programa “La Última Palabra”.

El hermano del exfutbolista Francisco Gabriel de Anda, analista de ESPN, es conocido por su afición al América y a la Selección Mexicana.

Según reportes, Juan Carlos Gabriel de Anda actualmente es coordinador defomento deportivo en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

EVG