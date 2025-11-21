¡En problemas! Estrella de Cruz Azul es demandada por presunto robo

Un futbolista de Cruz Azul fue demandado a días de que arranque la Liguilla del Apertura 2025.

El portero colombiano del Cruz Azul, Kevin Mier, quien está lesionado, también afronta problemas fuera de las canchas luego de que se dio a conocer que fue demandado por su arrendadora en la Ciudad de México. Se le acusa de abandono de propiedad y robo.

De acuerdo con información de ESTO, el cancerbero de La Máquina fue demandado por emplazamiento con requerimiento de pago y embargo ante el Poder Judicial de la Ciudad de México.

A Kevin Mier se le acusa de no cumplir con su contrato de arrendamiento, daños al inmueble y robo, esto último porque la demandante señala que el deportista se llevó un horno de microondas que formaba parte de los aparatos electrónicos de que formaban parte de la renta del inmueble.

¿Qué le exige la demandante al portero de Cruz Azul?

Yolanda Muñiz es la demandante de Kevin Mier, a quien acusa de deberle tres meses de renta. Se le exige al portero de Cruz Azul el pago de alrededor de 270,000 pesos, los cuales corresponden a rentas vencidas, penalizaciones por término anticipado y otros conceptos.

Eso no es todo, pues la arrendadora también reclama algunos daños importantes en la casa, como suciedad, muebles rotos y partes de la estructura que quedaron deterioradas.

Según ESTO, la arrendadora indicó que el problema comenzó a raíz de que el guardameta de Cruz Azul se molestó en cuanto se enteró de que una empleada doméstica le habría robado 15 pares de tenis.

La demandante aseguró que tras esa situación Kevin Mier abandonó la casa y dejó de pagar la renta, sin cubrir la penalización por romper el contrato antes de tiempo.

El portero de Cruz Azul se niega a responder

La propietaria de la casa ha fracasado en sus intentos por ponerse en contacto con Kevin Mier, quien no ha respondido a los a las llamadas para asumir su responsabilidad ante estos hechos.

La demanda formal fue entregada el 13 de noviembre en las instalaciones de Cruz Azul, pocos días después de que el portero colombiano se fracturó la tibia en el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 contra Pumas, lo que le impedirá jugar la Liguilla de la Liga MX.

