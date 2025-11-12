Cruz Azul confirma la espeluznante lesión de Kevin Mier y manda fuerte mensaje a los equipos de la Liga MX

Cruz Azul recibió una pésima noticia en el último partido de la temporada regular del Apertura 2025, pues Kevin Mier salió lesionado del encuentro y este miércoles el club de la Noria confirmó lo peor para el arquero colombiano, pues se perderá lo que resta del torneo.

“Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada”, se puede leer en el reporte médico de la Máquina.

La magnitud de la lesión mantendrá a Kevin Mier lejos de las canchas por poco más de cuatro meses, así que el guardameta colombiano volverá a defender el arco del Cruz Azul hasta el Apertura 2026, además de que se encienden las alarmas de la Selección de Colombia de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Cruz Azul manda mensaje a los equipos de la Liga MX tras la lesión de Kevin Mier

Además de confirmar la fractura de tibia que sufre el arquero colombiano, el Cruz Azul mandó un mensaje a todos los equipos de la Liga MX por lo ocurrido con el guardameta de la Máquina, pues varios reportes indicaban que la directiva buscaba inhabilitar a Adalberto Carrasquilla por lo ocurrido.

“El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”, escribió la Máquina en el reporte médico de Kevin Mier.

En este caso, Nicolás Larcamón tendrá que confiar en Andrés Gudiño para defender el arco de la Máquina durante la liguilla del futbol mexicano; cabe recalcar que el arquero mexicano lleva dos partidos disputados en la campaña, ante el América y contra Pumas.

Sabemos de tu capacidad y de tu mentalidad.



Estamos seguros de que regresarás más fuerte, Kevin. #AzulDePorVida pic.twitter.com/Pyq0J5NiHb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 12, 2025

¿Contra quién se enfrentará Cruz Azul en cuartos de final?

Tras perder con los Pumas, el Cruz Azul dejó ir la oportunidad de terminar como líder el torneo regular y después de 17 jornadas adjudicaron el tercer lugar de la tabla general, así que ya conocen al rival que enfrentarán en los cuartos de final de la liguilla.

La Máquina tendrá que visitar a las Chivas en el partido de ida y después recibir al Rebaño Sagrado en el Estadio Olímpico Universitario para conocer a uno de los semifinalistas del torneo, aunque no será una serie fácil para los pupilos de Larcamón, pues el equipo de Gabriel Milito cerró muy bien la fase regular.

Además, la defensa del Cruz Azul tendrá que estudiar muy bien a la ‘Hormiga’ González, pues el delantero mexicano está en su momento y, después de conseguir el campeón de goleo, seguirá buscando anotaciones en la liguilla.

DCO