El VIDEO de la espeluznante lesión de Kevin Mier en el Cruz Azul vs Pumas tras una barrida de Adalberto Carrasquilla

Kevin Mier sufrió una terrible lesión en el Cruz Azul vs Pumas tras una barrida de Adalberto Carrasquilla.

El portero colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una terrible lesión después de una fuerte barrida del panameño Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas, en los últimos momentos del primer tiempo del partido de la Jornada 17 de la Liga MX.

Corría el minuto 47 cuando Kevin Mier despejó el esférico y Adalberto Carrasquilla llegó muy tarde a la jugada con una temeraria barrida, en la que terminó planchando al arquero del equipo celeste, quien no pudo continuar en la cancha y fue sustituido por Andrés Gudiño.

🚨 INHABILITACIÓN YA 🚨



Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier. ¡Protejan a los jugadores! ⚠️ pic.twitter.com/Vh9p9jbxGu — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) November 9, 2025

Cruz Azul se fue al descanso con ventaja de 2-1 sobre Pumas en el duelo con sede en el Estadio Cuauhtémoc, pero con la mala salida por la lesión de Kevin Mier, un hecho que causó el enojo del director técnico de los cementeros, Nicolás Larcamón.

¿Cuántos goles ha recibido Kevin Mier con Cruz Azul en el Apertura 2025?

Kevin Mier recibió 17 goles defendiendo la portería del Cruz Azul durante la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX, lo que da un promedio de un tanto permitido por encuentro.

El colombiano mantuvo su meta inmaculada en cinco compromisos de La Máquina durante las 17 jornadas del campeonato.

Kevin Mier ha recibido un total de 92 goles como guardameta del Cruz Azul desde que se sumó a las filas del club a inicios del 2024, incluyendo juegos en toda clase de competencias.

EVG