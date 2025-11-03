¿Pumas tiene miedo? La sorprendente razón por la que no jugarán en CU ante Cruz Azul

El cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tendrá un partidazo entre Cruz Azul y Pumas, que se juegan más que tres puntos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, una sede neutral para que La Máquina cierre de local el certamen.

El cuadro cementero ha jugado en el Estadio Olímpico Universitario sus partidos como local, pues no tienen casa propia. Sin embargo, como su siguiente rival son los felinos, tienen que buscar otro inmueble. Esto porque la Universidad puso una cláusula que dice que Pumas no será visitante en su propio estadio, CU.

Esta situación ya se presentó el torneo pasado, cuando Cruz Azul recibió en la casa de La Franja al Club Universidad. La Máquina informó del cambio en sus redes, en donde pidió a sus aficionados que llenen el estadio de Puebla: “Esperamos volver a pintar de azul el Cuauhtémoc, tal como lo hemos hecho en todos los estadios donde hemos sido locales”, dice el comunicado.

“A nuestros aficionados y público en general anunciamos que, tal como sucedió en el torneo Clausura 2025, nuestro partido de local ante Pumas de la UNAM será disputado en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla de Zaragoza. Este partido, que será la última jornada del torneo antes del inicio de la liguilla, será el día sábado 8 de noviembre con horario por confirmar”, se lee.

¿Qué se juegan Cruz Azul y Pumas en el Cuauhtémoc?

Los Pumas golearon en casa a los Xolos de Tijuana con marcador de 4-1. Los felinos sacaron una gran resultado en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y sueñan con el Play-In, pero la misión no está terminada.

En la última fecha del campeonato los Pumas deben vencer sí o sí al Cruz Azul para avanzar al repechaje del futbol mexicano, pues de otra manera deberá esperar resultados. Por lo que al cuadro universitario solo le valen los tres puntos en su visita a La Máquina.

Aunque el Cruz Azul ya está clasificado a la fase final del torneo, en la última fecha se estarán jugando el liderato general. Será un gran duelo, ya que ambos necesitan la victoria para sus aspiraciones.

En resumen, el conjunto comandado por Efraín Juárez debe ganar para asegurar su lugar en el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX y así limpiar un poco sus actuaciones. Del otro lado, los de Nicolás Larcamón necesitan el triunfo para ser líderes generales.

