Efraín Juárez reta a la afición de Pumas; el gesto del entrenador que demuestra una ‘relación rota’ (VIDEO)

Los Pumas de la UNAM vencieron 4-1 a los Xolos de Tijuana en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Un resultado que mantiene vivas las esperanzas de Play-In para los felinos, pero tras el silbatazo final, el entrenador Efraín Juárez encaró a la afición, una imagen polémica.

Los malos resultados de Pumas, las irregularidades en el nivel de los jugadores y todas las controversias fuera del terreno de juego, han provocado que los aficionados tengan un par de partidos en donde expresan su inconformidad y ante Xolos sacaron playeras con la leyenda: “Respeten nuestra historia”.

Así fue la reacción de Efraín Juárez a la protesta de la gente de Pumas.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/lloCHwddAb — Análisis Puma (@AnalisisPuma) November 2, 2025

Cuando finalizó el duelo, los jugadores de Pumas fueron a realizar la tradicional Goya con la porra, La Banda del Pebetero, pero el grupo de animación guardó silencio como señal de protestas. Ahí fue cuando Efraín Juárez se acercó a los fans, los miró fijamente y cruzó sus brazos. Estuvo en esa postura unos minutos, después aplaudió y se marchó.

Podría tratarse de una señal sobre la relación rota del entrenador, cuerpo técnico y aficionados, que esperaban un mejor desempeño de su club en el semestre, posiblemente con pelear la clasificación directa y no el repechaje.

Afición de Pumas pide respetar la historia

En muchos elementos de la Rebel se podía ver la playera con el lema: “Respeten nuestra historia”. El torneo del Club Universidad no es el mejor, pues ante Xolos es tan solo su cuarta conquista del campeonato, pero fue valiosa, pues se mantienen en décimo lugar de cara al Play-In.

El momento generó muchas opiniones divididas, pues algunos apoyan a Juárez, entrenador que tiene a los Pumas con 18 unidades y récord de 4-6-6 que no es lo esperado para una plantilla que no luce tan mal en papel, con elementos como Keylor Navas, Álvaro Angulo, Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla.

Otro momento incómodo se vivió incluso desde antes que rodara el balón en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Durante el Himno Deportivo Universitario de los Pumas, los jugadores le dieron la espalda al Pebetero, en donde de ubica la Rebel.

Los Pumas de la UNAM deberán cerrar filas al menos internamente, pues en el siguiente y último juego de la temporada regular, se estarán disputando su pase al Play-In. El rival no es sencillo.

Los auriazules se miden al líder Cruz Azul, que aunque calificado, buscará ganar para amarrar la cima del torneo. El cotejo es en el Estadio Cuauhtémoc, en donde los cementeros harán de locales ante los universitarios.

