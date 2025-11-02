¡Al momento! Así se juega la Liguilla y el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX ¿Pumas tiene posibilidades?

Los Pumas ganaron en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

Falta una jornada para que termine el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero ya se empieza a definir los equipos que estarán de manera directa en Liguilla y los que irán al Play-In. La sorpresa es que los Pumas mantienen vivas sus oportunidades.

Con la Jornada 16, la penúltima del certamen, con dos juegos por disputarse, el panorama de cara a la Fiesta Grande empieza a aclararse. En la parte alta, del puesto 1 al 5 las cosas pueden moverse, pero sólo entre ellos. Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey, lideran el Apertura.

El sexto lugar es Chivas, pero tiene 23 puntos y aunque ganen sus últimos dos juegos no alcanzarían un unidades a los Rayados, que tienen 31 como quintos generales. La pelea estará por conocer los clubes que terminan en el Play-In.

Clasificados al momento a la Liguilla del Apertura 2025

Cruz Azul

Toluca

América

Tigres

Monterrey

Chivas

Play-In al momento

Juárez vs Pachuca

Tijuana vs Pumas

Pumas gana y se aferra al repechaje

Los Pumas golearon en casa a los Xolos de Tijuana con marcador de 4-1. Los felinos sacaron una gran resultado en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y sueñan con el Play-In, pero la misión no está terminada.

En la última fecha del campeonato los Pumas deben vencer sí o sí al Cruz Azul para avanzar al repechaje del futbol mexicano, pues de otra manera deberá esperar resultados. Por lo que al cuadro universitario solo le valen los tres puntos en su visita a La Máquina.

Aunque el Cruz Azul ya está clasificado a la fase final del torneo, en la última fecha se estarán jugando el liderato general. Será un gran duelo, ya que ambos necesitan la victoria para sus aspiraciones.

El Club Universidad ganó con goles de José Juan Macías, Álvaro Angulo, Rodrigo López y Rubén Duarte. Por parte de La Jauría descontó Kevin Castañeda por la vía del penalti. De manera sorprendente los universitarios dominaron el cotejo.

aar