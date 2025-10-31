James a Rodríguez se va del León, pero su futuro está en la Liga MX con este poderosísimo equipo

James Rodríguez ya prepara sus maletas para su salida del Club León e incorporarse a su nuevo equipo en la Liga MX, pues el colombiano quiere mantenerse en el futbol mexicano de cara al Mundial del 2026. El colombiano tiene dos poderosísimos equipos que buscan sus servicios.

Con información de ESPN, la salida de James Rodríguez del conjunto del Bajío es un 95 por ciento segura esta temporada, pues para los Panzas Verdes es muy caro mantener a la estrella colombiana en el equipo, además de que dos equipos son los que están sondeando al dorsal ‘10′ del León.

La misma fuente reveló que el América podría ser una de esas opciones, pues son de los clubes mexicanos que tienen los recursos económicos para tener a un futbolista como James Rodríguez en su plantilla.

León pensaba mantener a James Rodríguez con el dinero del Mundial de Clubes

La idea del Club León de traer a James Rodríguez era para tener un jugador de talla mundial en el Mundial de Clubes; sin embargo, los Panzas Verdes fueron expulsados del torneo por la multipropiedad de Grupo Pachuca y el colombiano se quedó sin disputar la primera edición de este torneo.

La fuente antes mencionada reveló que los Panzas Verdes desembolsan 600 mil dólares al mes para mantener a James Rodríguez en el equipo y la directiva del club del Bajío planeaba mantener a la exestrella del Real Madrid con el dinero que acumularán en su participación en el Mundial de Clubes.

Cabe recalcar que, por el simple hecho de calificarse al torneo organizado por la FIFA, el León habría recibido 9.5 millones de dólares; por cada victoria en la fase de grupos acumulaban 2 mdd y por empate era un millón de billetes verdes, además de sumar aún más dinero si avanzaban en cada fase de eliminación en el torneo.

James Rodríguez podría irse del León sin jugar la liguilla

James Rodríguez estaría viviendo sus últimos partidos con el Club León en la Liga MX, pero el colombiano podría quedarse sin disputar la liguilla del Apertura 2025 por el presente que viven los Panzas Verdes en la temporada actual del futbol mexicano.

De momento, el conjunto del Bajío se encuentra en la decimoséptima posición de la tabla general y quedan dos jornadas por disputarse, aunque tienen que ganar sus dos últimos encuentros para pelear por un puesto en el play-in de este certamen.

El León se medirá ante el América en la Jornada 16 de la Liga MX, un cotejo complicado para James Rodríguez y compañía, mientras que en la última fecha se enfrentarán ante Puebla, el último puesto de la general.

